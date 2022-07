OnePlus ist das Sorgenkind bei BBK – Der Hersteller BBK aus China ist einer der größten Handyproduzenten weltweit, aber kaum jemand kennt das Unternehmen. Das liegt daran, dass BBK selten direkt auftritt, sondern den Markt den eigenen Marken überlässt. Neben OPPO, vivo und realme gehört dabei auch OnePlus zum Unternehmen.

Die Analysten von IDC haben sich die aktuellen Zahlen von BBK und den Marken angeschaut und kommen auf eine sehr erfreuliche Entwicklung für das Unternehmen. Im letzten Jahr konnte BBK über alle Marken etwa ein Viertel mehr Geräte verkaufen als noch im Vorjahr. Vor allem realme hat dabei eine sehr gute Performance abgeliefert und kann auf ein deutliches Wachstum verweisen. vivo und OPPO kämpfen gerade um die unternehmensinterne Führung, aber beide Unternehmen können ebenfalls im letzten Jahr auf ein gutes Wachstum verweisen.

OnePlus dagegen kann die Zahlen auch leicht steigern, mit der guten Performance der anderen Marken von BBK kann das Unternehmen aber nicht mithalten. Auch der Wechsel bei der Unternehmensstrategie hin zu viel mehr günstigeren Modellen hat nicht dafür gesorgt, dass die Verkaufszahlen deutlich nach oben gegangen sind. OnePlus hinkt also hinter den anderen Marken von BBK deutlich hinterher und es wird spannend sein zu sehen, wie man den Anschluss wieder herstellen will. Aktuell hat das Unternehmen wohl das neuen OnePlus 10T in der Hinterhand, aber ob man damit weltweit deutlich erhöhte Verkaufszahlen erreichen wird, ist eher fraglich.

In 2022 dürfte es im Übrigen anders aussehen. Der Smartphone Markt ist in diesem Jahr etwas eingebrochen und daher sollten die Zahlen wohl unter 2021 liegen. Ob die Marken das Wachstum so beibehalten können, ist daher eher unwahrscheinlich, aber es kann durchaus auch eine Umverteilung von Marktanteilen hin zu den günstigeren Marken und Modellen geben.