Congstar: 15 GB Daten-Geschenk für Bestandskunden (über die App) – Congstar feiert in diesem Jahr den 15. Geburtstag und hat zu diesem Anlass bereits eine Reihe von Sonderaktionen für Neukunden gestartet. Nun gibt es auch noch ein extra Geschenk für Nutzer, die bereits Kunde bei Congstar sind und entweder eine Prepaid Sim oder einen Laufzeitvertrag beim Unternehmen haben. Dann lassen sich kostenlose 15 Gigabyte Datenvolumen freischalten, wenn man die App nutzt. Das Datenvolumen ist dabei nur über die App zu haben – Contstar will so wohl auch die Nutzung der App pushen.Im Vergleich zu anderen Aktionen kann man die 15 GB dazu 60 Tage nutzen. Danach verällt das Guthaben. bei anderen Aktionen sind es oft nur 30 Tage.

Das Kleingedruckte für diese Sonderaktion sieh dabei wie folgt aus:

Das 15 GB Daten-Geschenk ist ein einmaliger Datenpass zu „15 Jahre congstar“. Das Daten-Geschenk ist nur in der congstar App bis zum 29.08.2022 für alle congstar Mobilfunktarife, welche Datenvolumen zu ihrem Tarif hinzubuchen können, in der Verbrauchsansicht unter „Mehr Datenvolumen benötigt“, buchbar. Ab Aktivierung ist der Datenpass für 60 Tage gültig. In dieser Zeit wird zunächst das Inklusivvolumen des Datenpasses i.H.v. 15 GB mit der jeweiligen, im zugrundeliegenden Tarif vereinbarten Übertragungsgeschwindigkeit, verbraucht. Nach Ablauf der 60 Tage oder nach Verbrauch des Inklusivvolumens des Datenpasses richtet sich die Datennutzung nach dem zugrundeliegenden Tarif. Nicht verbrauchtes Datenvolumen verfällt nach Ende der Gültigkeitsdauer. Nur gültig innerhalb Deutschlands und der Ländergruppe 1 (EU-Ausland). Für Prepaid-Tarife ohne Datenvolumen nur gültig innerhalb Deutschlands.

Das kostenlose Guthaben findet man in der Congstar App unter Verbraucheransicht und „Mehr Datenvolumen benötigt?“. Dort kann man einfach das Datenvolumen dazu buchen, ohne das extra Kosten anfallen.

Diese Sonderaktion gilt nur speziell für Congstar. Die andere D1 Anbieter profitieren davon nicht, auch die MagentaMobil Prepaid Tarife von Muttermarke Telekom sind davon nicht betroffen.

