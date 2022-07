Xiaomi 12S ultra – Surge C2 Chip verbaut aber noch nicht aktiviert – Bereits Anfang des Jahres gab es erste Hinweise, dass in den kommenden Modellen auch ein ISP Prozessor verbaut sein würde, der direkt von Xiaomi kommt. Das Unternehmen will damit zukünftig bei der Grafikverarbeitung und der Grafikausgabe auf eigene Technik setzen. Ziel ist es, wie Apple die Passung von Software und Hardware zu verbessern und auf diese Weise sich von anderen Android Modellen abzuheben.

Bei der Vorstellung der neuen Xiaomi 12S Reihe war von diesem neuen Xiaomi Surge C2 Chipsatz für die Bildverarbeitung leider keine Rede mehr. Lediglich der Xiaomi Surge P1 und der Xiaomi Surge G1 Chip für das Akkumanagment wurden genannt:

Das Xiaomi 12S Ultra unterstützt 67W kabelgebundenes Fast Charging, 50W kabelloses Fast Charging und 10W kabelloses umgekehrtes Laden (Reverse Charging). Das Herzstück des Xiaomi Surge Battery Management Systems ist ein 4.860mAh Silizium-Sauerstoff-Anoden-Akku bestehend aus einer Zelle und dem Xiaomi Surge P1 Fast Charging-Chipsatz, der einen Ausgangsstrom von bis zu 16A mit 96,8% Umwandlungseffizienz unterstützt. Darüber hinaus bietet der Xiaomi Surge G1 Chipsatz für das Akkumanagement eine Reihe von Algorithmen für das Akkumanagement, die selbst entwickelt wurden, um die Betriebssicherheit des Akkus zu schützen und die Entladungslast zu überwachen – damit kann die verfügbare Akkulaufzeit des Geräts genau vorhergesagt werden. Das Xiaomi 12S Ultra unterstützt außerdem adaptives Laden, um ein Überladen des Akkus zu verhindern und so die Anzahl der Ladezyklen um 25% zu erhöhen.

Im Inneren der neuen Xiaomi 12S ultra (und wohl auch nur dort) gibt es dagegen eine Überraschung. Der Surge C2 Chipsatz ist dort bereits verbaut, aber noch nicht aktiv. Die Nutzung ist nach Angaben von Leaker Ice Universe noch nicht final freigegeben, weil aktuell noch am Debugging gearbeitet wird. Die Hardware ist in Form der neuen IPS Chips also bereits vorhanden, kann aber aktuell noch nicht genutzt werden. Die Chips sollen dann im Laufe des Jahres per Firmware Update freigeschaltet werden und es wird interessant werden zu sehen, wie sich das auf die Leistung und die Grafik-Qualität der Xiaomi 12S ultra auswirken wird.

