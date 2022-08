Vodafone schließt das größte Funkloch in Niedersachsen – Weiße Flecken ohneMobilfunk-Versorgung sind mittlerweile die absolute Ausnahme, aber nach wie vor gibt es solche Regionen und die Netzbetreiber arbeiten daran, diese nach und nach komplett zu schließen. In Niedersachsen findet sich im Bereich der Südheide von Hermannsburg bis Eschede das aktuell größte Funkloch im Bundesland. Allerdings nicht mehr lange, denn die Masten für die Mobilfunk-Versorgung in diesem Bereich sind bereits erreichtet und in den kommenden Tagen sollen diese dann in Betrieb gehen. Damit gibt es dann auch in diesem Bereich Mobilfunk und schnelles mobiles Internet.

Vodafone schreibt selbst dazu:

Das größte Funkloch Niedersachsens ist geschlossen. Durch die Errichtung zweier zusätzlicher Mobilfunk-Stationen in Lutterloh und in Weesen im Landkreis Celle sorgt Vodafone für den Zugang zum schnellen Mobilfunknetz und ein Stück mehr Lebensqualität. Zuvor gab es in der Südheide eines der flächenmäßig größten Funklöcher im gesamten Bundesland. Ein möglichst flächendeckender Ausbau der Mobilfunk-Versorgung ist nicht nur erklärtes Ziel der Telekommunikationsunternehmen, sondern auch eine politische Forderung. Der Ausbau wird ständig vorangetrieben, so dass die LTE-Versorgung der Haushalte oberhalb von 95 Prozent liegt. Daher gilt ein besonderes Augenmerk der Versorgung ‚der Fläche‘, wozu abgelegene Einzellagen, Waldgebiete oder in anderer Hinsicht nur mit großem Aufwand mit Mobilfunk versorgbare Areale zählen. In Niedersachsen ist daher der Bereich der Südheide mit seinen großen Waldgebieten und einer klein strukturierten und vergleichsweise dünnen Besiedelung eine technische und organisatorische Herausforderung für die Mobilfunk-Branche.

Dazu soll es zukünftig auch bei Deningshof und Queloh zwei neue Mobilfunk-Stationen geben, die für weitere Netzqualität in dieser Region sorgen.

Weitere Artikel zum Netz und der Netzabdeckung