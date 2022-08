Honor 70 startet offiziell am 2. September auch in Deutschland – Honor plant für den Herbst richtig neue Hardware und erfreulicherweise wird es die Technik dann auch direkt für Deutschland geben. Das Unternehmen hat den Start der neuen Honor 70 Topmodelle offiziell angekündigt auch für Deutschland angekündigt. Aktuell sind die Modelle bereits in Asien zu haben, daher ist die Technik bereits bekannt. Wer sich dennoch dafür interessiert: Den ersten Teaser kann man sich bereits auf der Unterseite des Unternehmens anschauen:

https://www.hihonor.com/de/shop/honor-70-teasing.html

Mehr Details gibt es auf der aktuellen Produktseite:

https://www.hihonor.com/global/phones/honor-70/

Die Version für Europa und Deutschland soll dabei baugleich sein – die bekannten Details zu den Modellen werden daher auch in Deutschland zu finden sein. Das bedeutet daher wohl auch, dass es keinen Snapdragon 8 oder 8+ Prozessor geben wird. Stattdessen setzt Honor auf den Snapdragon 778G+ Chipsatz, der auch gute Leistungen bringt, aber eben nicht im Topbereich mithalten kann. 5G und ein komplettes Android kann man aber dennoch erwarten, die Modelle sind nicht mehr vom US Embargo gegen Huawei betroffen.

Preislich gesehen bleiben die neuen Modelle wohl in einem moderaten Bereich. Es gibt noch keine offiziellen Euro Preise für Deutschland, aber nach neuen Leaks sollen die Geräte ab etwa 549 Euro in der günstigsten Version starten. Wer mehr Speicher möchte oder auf sas Honor 70 pro aufrüsten will, zahlt natürlich entsprechend mehr.

Das neue Honor 70 wird daher vor allem im Bereich der oberen Mittelklasse die Modelle von Samsung und Xiaomi attackieren. In China hat das Unternehmen damit bereits gute Erfolge feiern können, bleibt abzuwarten, ob es auch in Europa für eine Ausweitung des Marktanteils reichen wird.