Apple: Safari Sicherheitslücke betrifft viele Systeme – Apple hat überraschen für fast alle Systeme eine neue OS Version veröffentlicht. Hintergrund ist eine Sicherheitslücke im Safari Webkit, die alle Geräte betrifft, auf denen der Safari genutzt werden kann.

Apple schreibt selbst zur Sicherheitslücke:

Kernel

Available for: iPhone 6s and later, iPad Pro (all models), iPad Air 2 and later, iPad 5th generation and later, iPad mini 4 and later, and iPod touch (7th generation)

Impact: An application may be able to execute arbitrary code with kernel privileges. Apple is aware of a report that this issue may have been actively exploited.

Description: An out-of-bounds write issue was addressed with improved bounds checking.

CVE-2022-32894: an anonymous researcher

WebKit

Available for: iPhone 6s and later, iPad Pro (all models), iPad Air 2 and later, iPad 5th generation and later, iPad mini 4 and later, and iPod touch (7th generation)

Impact: Processing maliciously crafted web content may lead to arbitrary code execution. Apple is aware of a report that this issue may have been actively exploited.

Description: An out-of-bounds write issue was addressed with improved bounds checking.

WebKit Bugzilla: 243557

CVE-2022-32893: an anonymous researcher