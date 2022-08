HONOR X8 5G offiziell vorgestellt – Preis startet ab 249 Euro – Honor hat das X8 bereits länger als ein Modell im günstigeren Mittelklasse-Bereich im Angebot und man findet beispielsweise einen 5.000mAh Akku und einer 48MP Kamera. Dazu gibt es ein 80Hz Display. Mit der neuen Version gibt es nun auch 4G an Bord und einen neuen Prozessor (den Snapdragon 480 Plus 5G Chipsatz), der alle 5G Bereiche in Deutschland unterstützt.

Honor schreibt selbst zu der neuen Technik:

Jetzt bringt das HONOR X8 5G den 5G-Funk in die X-Serie von HONOR, angetrieben von der Qualcomm Snapdragon 480 Plus 5G Mobile Platform. Hinzu kommen ein leistungsstarker 5000-mAh-Akku, die fortschrittliche Speichertechnologie HONOR RAM Turbo sowie eine Reihe smarter und praktischer Features. Für schnelle und effiziente 5G-Leistung und Verbindung auch bei ausgedehnter Multimedianutzung sorgt die Qualcomm Snapdragon 480 Mobile Platform mit 6 nm Octa-Core-Prozessor. Um mehr Anwendungen und Apps gleichzeitig reibungslos nutzen zu können, setzt das HONOR X8 5G auf die intelligente Speichererweiterungstechnologie HONOR RAM Turbo. Das Prinzip: Das Smartphone verfügt über 6 GB RAM und kann zusätzlich vom 128 GB großen internem Speicher bis zu 2 GB als virtuelle RAM-Erweiterung nutzen. Mit einer kombinierten Kapazität von 8 GB lässt sich so Einiges im Alltag parallel erledigen. Perfekt für alle, die mehr Platz für E-Mails und Dokumente, Filme, Videos sowie große Dateien benötigen.

Die ersten Anbieter haben die neuen 5G Modelle bereits gelistet. Bei Blau findet man das neuen HONOR X8 5G beispielsweise mit einer 8 GB Allnet Flat (kostenlose Gespräche und SMS in alle Netze) für nur 13.99 Euro monatlich ein einem einmaligen Kaufpreis von 25 Euro.

Das HONOR X8 gibt es in zwei eleganten Farben: Midnight Black und Ocean Blue. Es ist seit dem 25.08.2022 ohne Vertrag zu einem Preis von 269 Euro (UVP) erhältlich. Ein separates Early Bird Angebot gibt es für die Modelle derzeit leider nicht.