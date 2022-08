Huawei P50 Lite Pocket – bezahlbares faltbares Smartphones kommt – Die Nutzer warten darauf, dass Huawei endlich das Huawei P60 veröffentlicht, aber vorerst müssen sich die Fans mit einem Update der Pocket-Serie begnügen. Bei der Teena in China wurde ein Nachfolger der P50 Pocket-Modelle zertifiziert und zwar unter dem Namen Huawei P50 Pocket lite. Das Lite deutet dabei darauf hin, dass Huawei die Technik der Modelle etwas abspecken wird und daher kann man auch davon ausgehen, dass der Preis der Smartphones etwas sinken dürfte. Das normale P50 Pocket liegt mittlerweile preislich bei knapp unter 1000 Euro und daher wird das Lite wohl noch etwas günstiger ausfallen – es könnte sogar mit das billigste faltbare Smartphone auf dem Markt werden. Genaue Preise hat das Unternehmen aber bisher noch nicht genannt und die Teena beschränkt sich auch auf die Technik der Modelle und gibt daher keine Preise an.

Die gute Nachricht dabei: Huawei hat das P50 Pocket auch in Deutschland auf den Markt gebracht und daher gibt es durchaus gute Chancen, dass auch das Huawei P50 Pocket lite in Deutschland vermarktet wird – wenn auch vielleicht nicht direkt zum Start in China, sondern mit einigen Monaten Verzögerung. Aber es gibt zumindest eine realistische Chancen, dass zum Weihnachtsgeschäft auch in Deutschland das Huawei P50 Pockelt lite zur Verfügung stehen wird.

Konzeptionell scheint es auf jeden Fall keine Veränderung zu geben. Auch das P50 Pocket lite setzt auf ein Konzeopt wie das Samsung Z Flip und ist daher ein kleines Smartphones, dass sich dann auf die Größe eines normalen Smartphones aufklappen lässt. Der faltbare Bildschir liegt dabei innen.