Poco M5 und M5s werden am 5. September vorgestellt – Poco bringt neue Hardware nach Deutschland und wird am 5. September die M5 Serie offiziell vorstellen. Es gibt dabei auch wieder Livestreams, so dass jeder Fan direkt mitverfolgen kann, was die neue Modelle leisten können.

Das Unternehmen schreibt selbst zum Start der neuen Modelle:

… es bleibt spannend: Am Montag, den 5. September 2022 um 14:00 Uhr präsentiert POCO die neuen POCO M5 und POCO M5s in einem virtuellen Launch-Event. Sei live dabei, wenn POCO auf seinen offiziellen Social-Media-Kanälen die neuesten Produkte im Livestream präsentiert. Facebook: https://bit.ly/POCOM5Series_FB_LaunchLivestream

Twitter: https://bit.ly/POCOM5Series_TW_LaunchLivestream

YouTube: https://bit.ly/POCOM5Series_YT_LaunchLivestream

Das Unternehmen hat im Vorfeld auch schon einige Details zu den neuen Modelle angeteasert. Einen Teil der technischen Daten kennt man daher bereits. Konkret hat Poco folgende Hinweise gegeben:

das Poco M5 soll mit dem 6nm MediaTek Helio G99 Chipsatz ausgestattet sein – damit ist leider wohl auch klar, dass es kein 5G für die Modelle geben wird, denn dieser SoC unterstützt bisher nur 4G/LTE Verbindungen

Das Poco M5s soll ein Amoled-Display bekommen, die Bildwiederholungsrate beim Poco M5 liegt bei 90Hz.

Die Daten machen bereits deutlich, dass die M5 Serie ebenfalls wieder im günstigen Preisbereich zu finden sein wird. Poco hat den Vorgänger für um die 200 Euro verkauft – mit diesen Preisen kann man wohl auch bei Poco M5 und Poco M5s rechnen.