Nokia bietet die ersten Smartphones mit eSIM an – Nokia hat in dieser Woche mit dem Nokia G60 und dem Nokia X30 zwei neue Modelle vorgestellt und sowohl im preisgünstigeren Bereich als auch bei den teureren Modellen für Nachschub gesorgt. Die neue Smartphones setzen dabei sehr auf das Thema Nachhaltigkeit, Nokia hat aber auch in einem anderen Bereich Neuerungen verbaut, denn beide Modelle bieten neben der normalen Simkarte (Nanosim) auch eine eSIM an. Nokia hat daher zum ersten Mal Smartphones mit eSIM veröffentlicht.

Bei eSim-Karte.com heißt es dazu:

Nokia hat auf der IFA 2022 zwei neue Modelle vorgestellt und damit ein Update der eigenen Modellpalette auf den Markt gebracht. In den technischen Details gab es dabei eine kleine Überraschung, denn beide Modelle werden laut den technischen Daten mit eSIM Unterstützung auf den Markt gebracht. Sowohl das Nokia X30 als auch das Nokia G60 haben daher einen fest verbauten eSIM Chip, auf den man die Tarif laden kann. Nokia bietet damit seine ersten eSIM Modelle an. Herzlich willkommen! Die Liste der eSIM Handys und Smartphones und der Anbieter mit dieser Technik erweitert sich damit und es wächst auf der Druck auf die anderen Hersteller, auch endlich diese Technik anzubieten. Nach wie vor gibt es einige Unternehmen (vor allem in China) die ihre Smartphones noch komplett ohne eSIM ausliefern. Das dürfte sich wohl aber nicht mehr lange so aufrecht erhalten lassen.

Nokia hat in diesem Zuge auch das Nokia T21 veröffentlicht, aber dazu fehlen bisher noch die Datenblätter, daher ist offen, ob auch das neue Tablet eSIM unterstützen wird.

Damit bietet nun ein weitere Hersteller Smartphones mit eSIM Unterstützung an und dies vor allem auch in einem etwas günstigeren Preisbreich und nicht nur bei den absoluten Topmodellen. Nokia hat damit einen interessanten Punkt getroffen und dürfte für alle Nutzer interessant sein, die nach eSIM Smartphones suchen, die nicht unbedingt gleich 1.000 Euro kosten. Mittlerweile gibt es im Prepaid Bereich einige eSIM Anbieter, so dass man auch günstiges Smartphones und günstigen Tarif kombinieren kann.