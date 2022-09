ASUS ROG 6 in der Batman Edition und das neue ROG 6D vorgestellt – Asus hat gleich 3 neue Modelle vorgestellt und vor allem die neuen ROG 3D haben ein interessantes technisches Update bekommen. Das Unternehmen wechselt dabei den Prozessor und setzt statt auf Snapdragon auf den neuen Dimensity 9000+ Chipsatz von Mediatek.

Asus schreibt zur Technik der neuen Modelle:

Das ROG Phone 6D und das ROG Phone 6D Ultimate sind mit dem neuesten Flaggschiff-Chipsatz MediaTek Dimensity 9000+ 5G ausgestattet. Mit einer CPU-Leistung von bis zu 3,2 GHz und bis zu 16 GB LPDDR5X RAM sowie 512 GB ROM Speicher bietet der Dimensity 9000+ Chipsatz das ultimative Gaming-Smartphone für mobile Gamer. Die Akkukapazität von 6000 mAh in Kombination mit dem GameCool-Kühlsystem, mit einer 360-Grad-Kühltechnologie, sorgen für ausdauernde Leistung trotz längeren Gaming-Sessions. Zusätzlich verfügt das ROG Phone 6D Ultimate über das brandneue AeroActive Portal, sozusagen eine „Tür“ zur Wärmeableitung, die in Verbindung mit dem AeroActive Cooler 6 (im Lieferumfang des Ultimate-Modells enthalten) und den Wärmeableitungslamellen an der ultradünnen Dampfkammer kühle Luft zum Chipsatz leitet und so eine hervorragende Kühlleistung erzielt. Sie wird somit um das neunfache vergrößert und dadurch die thermische Effizienz um bis zu 20 Prozent gesteigert. Das 6,78 Zoll große Samsung AMOLED HDR10+ Display mit exklusiver ROG Tuning-Technologie sorgt für eine beeindruckende Bildwiederholfrequenz von 165 Hz und eine branchenführende Touch-Sampling-Rate von 720 Hz. Die neue Serie ist vollständig kompatibel mit dem bestehenden Sortiment an ROG Phone 6-Zubehör. Für echte Fans gibt es die ROG Phone 6 Batman Sonderedition, unter anderem mit einem Aura-RGB-Batman-Logo und einzigartigem Zubehör wie zum Beispiel einem Bat-Signal-Miniprojektor.