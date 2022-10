Amazon: neuer Fire TV Cube bringt Wi-Fi 6E Unterstützung

Amazon schreibt selbst zu den technischen Features des neuen Cube: Amazon hat mit dem neuen Fire TV Cube die neuste Generation des Mediaplayers angekündigt und hat eine ganze Reihe von neuer Funktionen und Hardware im Cube verbaut. Unter anderem gibt es nun einen HDMI Eingang und die Unterstützung für Wi-Fi 6E Verbindungen. Das Unternehmen schreibt selbst zu neuen Cube:

Als erster Fire TV Streaming-Mediaplayer verfügt Fire TV Cube über einen integrierten HDMI-Eingang. Kund:innen können so ihr Home-Entertainment-System in das Fire TV-Erlebnis integrieren, indem sie kompatible Kabel- oder Satellitenempfänger, Blu-Ray-Player oder andere Geräte anschließen. Live-TV, kompatible Geräte oder On-Demand-Streaming lassen sich auf diese Weise ganz einfach über die Alexa-Sprachfernbedienung oder freihändig mit Alexa steuern. Fire TV Cube verfügt außerdem über einen zusätzlichen USB-Port, über den sich kompatible Webcams für Videogespräche mit Alexa-Kontakten anschließen lassen. Kund:innen sagen beispielsweise „Alexa, ruf Mama an“, um auch über den größten Bildschirm im Haus in Kontakt zu bleiben.

Fire TV Cube ist der erste Fire TV Streaming-Mediaplayer mit Wi-Fi 6E-Unterstützung. Mit einem kompatiblen Router genießen Kund:innen ein reibungsloses Unterhaltungserlebnis ohne Störungen durch andere WLAN-Geräte im Haus. Benötigen sie eine kabelgebundene Netzwerkverbindung, verfügt Fire TV Cube zudem über einen Ethernet-Anschluss.