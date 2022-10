iPhone 14: Produktionskosten deutlich angestiegen – Die neuen iPhone 14 Modelle sind in der Produktion deutlich teurer geworden. Ein Teardown zeigt, welche Komponenten genau verbaut wurden und in der Summe sind die Teile etwa 20 Prozent teurer als im Vorjahr. Apple musste also für die Produktion der neuen Modelle etwa 1/5 mehr ausgeben.

Bei Nikkei schreibt man dazu:

Ein Nikkei-Teardown von Apples Flaggschiff-Modellen der iPhone 14-Serie ergab, dass die Produktionskosten gegenüber dem Vorgängermodell um etwa 20 % auf ein Allzeithoch gestiegen sind. Ohne neue Funktionen spiegelt das iPhone 14 dennoch die Strategie von Apple wider, ultrahochleistungsfähige Geräte wie proprietäre 4-Nanometer-Chips und neue Kamerakomponenten zu präsentieren. Das Unternehmen hat die Preise für sein neuestes Modell in den USA und einigen anderen Märkten nicht erhöht, aber höhere Produktionskosten bedeuten, dass die Gewinnspanne des Unternehmens wahrscheinlich geschrumpft ist.

Die ersten belastbaren Zahlen zu den neuen Modellen wird es wohl mit der Auswertung des 4. Quartals 2022 geben. Dann dürfte sich zeigen, was unter dem Strich für Apple bei der neuen iPhone Serie übrig bleibt und wie groß die Gewinnmarge ist.

