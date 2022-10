iPhone 14: „Ungültige SIM-Karte“ oder „SIM nicht unterstützt“-Problem – Im Apple Forum finden sich derzeit eine Reihe von Meldung rund um die iPhone 14 Modelle und Problemem mit der Simkarte. Konkret sind alle Modelle der iPhone 14 Reihe betroffen und damit auch iOS 16. Es kommt dabei die Warnmeldung „SIM Not Supported“ bzw. im Deutschen „Ungültige SIM-Karte“ oder „SIM nicht unterstützt“. Danach frieren die Geräte teilweise ein und sind nicht mehr nutzbar bis sie neu gestartet werden.

Apple hat diesen Fehler mittlerweile offiziell registriert und in einem Schreiben an die Partner und Shops kommuniziert. EIne direkt Lösung für dieses Problem scheint es aber noch nicht zu geben. Apple rät betroffenen Nutzern stattdessen zu folgender Vorgehensweise:

In der Zwischenzeit, da die Untersuchung noch andauert, rät Apple den Kunden, einige Minuten zu warten, um zu sehen, ob die Meldung verschwindet. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten Kunden nicht versuchen, das Gerät wiederherzustellen, betont Apple in dem Memo. Stattdessen sollten sich Kunden an einen Apple Store oder einen autorisierten Serviceanbieter wenden, wo eine Anfrage nach technischer Unterstützung gestellt und das Problem gelöst werden kann.