Freenet Studie: 5G wird noch als Luxusgut betrachtet – Die neue 5G Technik ist mittlerweile in vielen Bereichen in Deutschland verfügbar, aber die Nutzung ist noch vergleichsweise gering. Das liegt an mehreren Gründen, aber unter anderem auch daran, dass viele Nutzer 5G eher noch als zu teuer ansehen und sich keinen Vorteile durch die neue Technik versprechen. Laut einer Freenet Studie betrachten viele Verbraucher die neue Technik sogar als Luxusgut.

Bei Freenet zitiert man ein Ergebnis der Studie wie folgt:

Das Netz der fünften Mobilfunkgeneration, besser bekannt als 5G, ist der modernste Standard der mobilen Kommunikation und bietet vor allem höhere Geschwindigkeiten bei der Datenübertragung. Spürbar wird das etwa durch geringere Ladezeiten. Doch der neue Mobilfunkstandard ist längst kein Standard für alle Bevölkerungsgruppen. Laut der Studie, die infas quo im Auftrag der freenet AG durchgeführt hat, empfinden die Befragten #5G teils sogar als nicht finanzierbares Luxusgut. Grund dafür ist ein zu geringer Wettbewerb auf dem Mobilfunkmarkt. Zu wenige Anbieter und ungleiche Wettbewerbsbedingungen werden zu persönlichen Nachteilen führen, so die Ängste der Befragten.

Wie groß die Abschottung ist, sieht man beispielsweise im Discountbereich sehr deutlich. Es gibt derzeit unter den vielen Prepaid Angeboten nur genau zwei Anbieter, die 5G Prepaid Tarife haben: Telekom und Vodafone. Alle andere Anbieter auf dem Markt könnte die Technik für ihre Prepaid Tarife noch nicht anbieten. Entsprechend gibt es auch kaum Preisdruck auf die 5G Angebote der beiden Netzbetreiber.

Aktuell gibt es auch keine direkten Anwendungen für Verbraucher, die man nur mit 5G nutzen kann. Kunden haben also auch mit LTE und 4G Zugriff auf alle Dienste und in der Regel sind die Geschwindigkeiten im 4G Netz mittlerweile auch recht hoch, so dass der Unterschied zu 5G meistens kaum noch wirklich auffällt.