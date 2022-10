Neuer MediaTek Dimensity 9200 Prozessor mit Höchstwerten im Leistungstest – Mediatek wird wohl Ende des Jahres den neuen Dimensity 9200 Prozessor als neue Premium-Chipsatz für Topmodelle vorstellen und bereits jetzt gibt es durch eine Leak auf Weibo erste Hinweise, was man von dem neuen SoC erwarten kann.

Konkret wurde bereits ein Leistungstest bei Antutu geleakt, der den neuen Dimensity 9200 in Aktion zeigen soll und mit 1.266.102 Punkten erreicht der Chipsatz dabei einen neuen Höchstwert im Test. Im Grafikbereich (GPU) liegt der Prozessor sogar teilweise 20 bis 25 Prozent über der Konkurrenz mit dem aktuellen Snapdragon 8 oder 8+ Chipsatz. Vor allem bei der Verarbeitung der Grafik scheint Mediatek also deutliche Verbesserungen anzupeilen.

Grundlage für diese Spitzenleistungen soll dabei ein neuer Cortex-X3-Superkern sein, allerdings ist nicht bekannt, wie hoch genau dieser Kern genau taktet. Die Grafik wird über die Immortalis G715 GPU bereit gestellt und hier erreicht der Dimensity 9200 Prozessor wohl die meisten Verbesserungen.

Es bleibt natürlich abzuwarten, ob der neue Chipsatz in einem Handy diese Leistungen dann auch erreicht. Es gab in den letzten Jahren immer wieder Probleme, dass die SoC ihre Leistung nicht ausspielen konnten, weil die Hitzeentwicklung zu groß war. Daher ist abzuwarten, wie sich der Dimensity 9200 im echten Einsatz schlagen wird. Aktuell sieht es aber so aus, als würde der Snapdragon 8 Gen 2 Chipsatz von Qualcomm deutlich Konkurrenz bekommen.

Bisher ist leider auch noch nicht bekannt, in welchen Smartphones der neue Prozessor zum Einsatz kommen wird. Angeblich soll aber die Vivo X90 Serie in Teilen auf diesen Chipsatz setzen. Man kann dazu wohl davon ausgehen, dass auch Xiaomi den Chipsatz in einigen Modellen zum Einsatz bringen wird. Samsung dagegen wird wohl zumindest bei den Topmodellen weiter auf die power der Snapdragon SoC von Qualcomm setzen und Google nutzt ja mittlerweile ohnehin den eigenen Tensor Chipsatz.