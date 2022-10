Samsung Galaxy A54 soll leicht größeren Akku und Samsung Exynos Prozessor bekommen – Samsung wird in wenigen Monaten auch wieder ein Update für die Galaxy A5X-Reihe auf den Markt bringen und wenn das Unternehmen an der Benennung der neuen Modelle nichts ändert, wird es Anfang 2023 das Samsung Galaxy A54 werden.

Aktuell gibt es auch bereits die ersten Gerüchte um die neuen Modelle, vor allem bei Akku sind die Informationen schon recht konkret. Das Galaxy A54 soll einen 5100mAh Akku erhalten und damit etwas mehr Akku-Kapazität bekommen als der Vorgänger A53.

Bei GalaxyclubNL schreibt man dazu:

Nach und nach erfahren wir mehr Details über Samsungs kommendes Galaxy A54. Dieses Gerät soll 2023 zum Standardträger der Galaxy-A-Serie werden. Heute erfahren wir, dass die Batterieverbesserung – im Vergleich zum A53 – minimal sein wird Das Galaxy A54 selbst trägt den Modellcode SM-A546B und erhält – wie erwartet – einen Akku mit dem Modellcode EB-BA546ABY. Heute erfahren wir, dass es eine Nennkapazität von 4905 mAh hat. Das ist ein Bruchteil mehr als die 4860 mAh Nennakkukapazität des Galaxy A53. Dieser Unterschied ist also marginal. Es ist sogar fraglich, ob sich die beworbene „typische“ Kapazität des Galaxy A54 von der des A53 unterscheidet. Letzterer hat offiziell einen 5000 mAh Akku. Sehr wahrscheinlich wird das A54 bald eine beworbene, typische Kapazität von 5100 mAh haben. Es dürfte aber höchstwahrscheinlich unverändert bei 5000 mAh bleiben.

Weitere Details rund um die neuen Modelle betreffen die Kamera. Diese soll neu aufgebaut werden und einen 50MP Sensor als Hauptsensor bekommen. Dazu soll es eine Triple-Lens Kamera werden, das würde bedeuten, dass Samsung ein Objektiv weg lässt. Für die Power soll der neue Samsung Exynos 1380 Prozessor sorgen. Dieser unterstützt auch 5G Verbindungen – was genau an Power zu erwarten ist, bleibt aber vorerst noch offen. Erfreulicherweise sollen die neuen Modelle direkt mit Android 13 und One Ui 5 starten – Kunden müssen daher nicht erst auf ein Update warten.

