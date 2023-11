Samsung: so kann verlorene oder gestohlene Smartphones löschen – Auf dem Samsung Smartphone sammeln sich mit der Zeit viele sensible Daten. Von Fotos und Videos über Kontaktdaten oder Termine gibt es viele Daten, die man ungern in den Händen Dritter sehen möchte. Samsung bietet für diesen Fall aber erfreulicherweise Sicherheitssysteme, die man nutzen kann, wenn das Handy verloren oder gestohlen wurde. Wir zeigen hier, wie man im Falle eines Falles die eigenen Daten aus der Ferne vom Smartphones löschen kann um zu verhindern, dass Dritte Zugriff auf Geräte bekommen.

So aktiviert man Find my Mobile bei Samsung

UPDATE Samsung hat den Dienst mittlerweile in SmartThings Find integriert – die Funktionen bleiben aber gleich, laufen nun nur unter einem neuen Namen.

Find My Mobile ist ein Service von Samsung, mit dem Sie Ihr Samsung-Gerät finden, sperren und löschen können, wenn es verloren geht oder gestohlen wird. Diese Funktion muss dabei eingerichtet sein BEVOR das Handy gestohlen wird. Wir empfehlen daher direkt nach der Einrichtung auch Find my Mobile zu aktivieren.

Funktionen von Find My Mobile

Gerät finden: Sie können den Standort Ihres Geräts auf einer Karte anzeigen.

Gerät sperren: Sie können Ihr Gerät mit einem Passwort, Muster oder Fingerabdruck sperren.

Gerät löschen: Sie können alle Daten auf Ihrem Gerät löschen.

Ton abspielen: Sie können einen Ton auf Ihrem Gerät abspielen, um es zu finden.

Benachrichtigung senden: Sie können eine Benachrichtigung auf Ihrem Gerät senden, um den Finder zu informieren.

Voraussetzungen für Find My Mobile

Ein Samsung-Konto: Sie müssen ein Samsung-Konto haben, um Find My Mobile zu verwenden.

Internetzugang: Sie benötigen einen Internetzugang, um Find My Mobile zu verwenden.

GPS: Ihr Gerät muss GPS aktiviert haben, damit Sie es finden können.

So aktivieren Sie Find My Mobile

Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Samsung-Geräts. Tippen Sie auf “Sicherheit und Datenschutz”. Tippen Sie auf “Find My Mobile”. Schalten Sie den Schalter bei “Find My Mobile” ein.

So verwenden Sie Find My Mobile

Gehen Sie auf die Find My Mobile-Website oder die Find My Mobile-App. Melden Sie sich mit Ihrem Samsung-Konto an. Wählen Sie das Gerät aus, das Sie finden möchten. Verwenden Sie eine der Funktionen von Find My Mobile.

VIDEO Find my Mobile Fernzugriff aktivieren

Daten auf dem Smartphones per SmartThings Find löschen

Sowohl Samsung Find My Mobile als auch Google Find My Device bieten die Möglichkeit, alle Daten auf einem verlorenen oder gestohlenen Smartphone zu löschen. Dies ist eine nützliche Funktion, wenn Sie befürchten, dass Ihre Daten in die falschen Hände geraten könnten.

So löschen Sie Smartphone-Daten mit Samsung Find My Mobile:

Gehen Sie auf die Find My Mobile-Website oder öffnen Sie die Find My Mobile-App. Melden Sie sich mit Ihrem Samsung-Konto an. Wählen Sie das Gerät aus, das Sie löschen möchten. Tippen Sie auf “Gerät löschen”. Bestätigen Sie den Löschvorgang.

So löschen Sie Smartphone-Daten mit Google Find My Device:

Gehen Sie auf die Find My Device-Website oder öffnen Sie die Find My Device-App. Melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an. Wählen Sie das Gerät aus, das Sie löschen möchten. Tippen Sie auf “Gerät löschen”. Bestätigen Sie den Löschvorgang.

Hinweise:

Das Löschen der Daten auf Ihrem Smartphone ist ein irreversibler Vorgang. Sie können Ihre Daten nicht wiederherstellen, nachdem Sie sie gelöscht haben.

Wenn Sie Ihr Smartphone wiederfinden, können Sie es mit Ihrem Google-Konto oder Samsung-Konto wiederherstellen.

VIDEO: Google Find my Device im Vergleich

Google Find my Mobile als Alternative nutzen

ie können statt Samsung Find My Mobile auch Google Find My Device nutzen. Beide Dienste bieten die gleichen grundlegenden Funktionen, wie z. B. das Finden, Sperren und Löschen Ihres Geräts.

Vorteile von Google Find My Device

Es ist für alle Android-Geräte verfügbar, nicht nur für Samsung-Geräte.

Es ist in der Google-App integriert, so dass Sie es leicht finden können.

Es bietet zusätzliche Funktionen wie das Senden einer Benachrichtigung an den Finder Ihres Geräts.

Nachteile von Google Find My Device

Es bietet nicht alle Funktionen von Samsung Find My Mobile, z. B. die Möglichkeit, den Standortverlauf Ihres Geräts anzuzeigen.

So verwenden Sie Google Find My Device anstelle von Samsung Find My Mobile

Aktivieren Sie Find My Device auf Ihrem Gerät, wie oben beschrieben. Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto auf der Find My Device-Website oder in der App an. Wählen Sie das Gerät aus, das Sie finden möchten. Verwenden Sie eine der Funktionen von Find My Device.

Google Find My Device ist eine gute Alternative zu Samsung Find My Mobile, wenn Sie ein Android-Gerät verwenden, das nicht von Samsung ist. Es bietet die gleichen grundlegenden Funktionen, ist in der Google-App integriert und bietet zusätzliche Funktionen wie das Senden einer Benachrichtigung an den Finder Ihres Geräts.

