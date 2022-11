OnePlus zeigt wieder Smartphones im Shop an – Bei OnePlus gab es in den letzten Monaten keine Smartphones zu kaufen, denn das Unternehmen musste ein richterliches Verkaufsverbot umsetzen. Nokia hatte gegen OnePlus und OPPO wegen Patentverletzen verklagt und damit recht bekommen. Das Landgericht urteilte damals, dass beide Unternehmen die Rechte von Nokia verletzen würden und daher in Deutschland die Modelle von OnePlus und OPPO nicht mehr verkauft werden dürften.

Wer aktuell auf die OnePlus Seite als deutscher Nutzer geht, findet nun aber wieder die komplette Palette online. Das sieht erstmals gut aus, allerdings stellt man recht schnell fest, dass man als deutscher Kunde einfach auf den Shop in Österreich weitergeleitet wird. Das bemerkt man unter anderem an:

in der URL des Shop ist die AT Endung zu finden (https://www.oneplus.com/at/)

beim Versuch, ein Smartphone zu kaufen, ist Österreich fest eingestellt und kann auch nicht geändert werden

Deutsche Nutzer können also weiter im OnePlus Shop nicht bestellen, sondern die Geräte werden immer nur an eine Adresse in Österreich geliefert. Der Shop sieht also nur gut aus, es gibt aber weiter keine OnePlus Smartphones in Deutschland zu kaufen. Warum man das nicht klarer kommuniziert, bleibt wohl ein Geheimnis von OnePlus.

Aktuell scheint es daher keine Einigung zwischen OnePlus und Nokia im Patentstreit zu geben und der Verkaufsverbot in Deutschland ist daher wohl auch weiter in Kraft. Das betrifft dann wohl auch kommende Geräte wie das erwartete OnePlus 11. Fans des Unternehmens müssen also auch weiter Umwege in Kauf nehmen, um an OnePlus Modelle zu kommen und es gibt leider auch noch keinen Hinweis, wann genau sich dieser Zustand ändern könnte und man wieder OnePlus Smartphones direkt in Deutschland bestellen kann.