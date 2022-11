Samsung Exynos 2300 Prozessor wird weiterentwickelt – aber nicht für das Galaxy 23 – Samsung wird bei der Galaxy S23 Serie im kommenden Jahr komplett auf Snapdragon Prozessoren setzen und daher wird es auch in Deutschland die Modelle mit dem Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor geben. Die hauseigenen Exynos Chipsätze kommen nicht zum Einsatz. Dennoch arbeitet Samsung weiter am kommenden Topprozessor Exynos 2300, wie die Einträge in die Datenbank der Bluetooth SIG zeigen. Auch wenn der Prozessor wohl nicht zum Einsatz kommen wird, bleibt Samsung in diesem Bereich aktiv.

Bei Sammobile schreibt man dazu:

Einige aktuelle Gerüchte behaupteten, Samsung habe die Entwicklung des Exynos 2300 SoC eingestellt, aber das scheint nicht der Fall zu sein, wie ein neuer Eintrag in der Bluetooth-Datenbank enthüllt. Der Exynos 2300-Chipsatz, auch bekannt unter der Modellnummer S5E9935, wurde vor nicht allzu langer Zeit von Bluetooth zugelassen. Natürlich gibt das Bluetooth-Zertifikat nicht die Anzahl der Kerne, Frequenzen oder detaillierte Informationen zur Hardware preis, abgesehen davon, dass es Bluetooth 5.3-Konnektivität unterstützt. Genauer gesagt bestätigt dieses aktuelle Bluetooth-Zertifikat mehr oder weniger, dass der Exynos 2300 SoC auf dem Weg zum Markt ist.

Hintergrund ist, dass Samsung den Exynos-Bereich neu aufgestellt hat. Das Ziel ist es, in den kommenden Jahr Exynos Chips zu produzieren, die es mit den Bionic Prozessoren von Apple aufnehmen können und die in einigen Jahren die neusten Generationen der Apple Prozessoren überholen können. Dazu ist es natürlich notwendig, dass man bei der Entwicklung neuer Chips weiter auf dem Laufenden bleibt und die aktuellen Entwicklungen mitverfolgt. Daher wird wohl auch der Exynos 2300 zu Ende entwickelt, auch wenn er wahrscheinlich gar nicht mehr gebraucht wird. Aber als Basis für die kommenden Generationen ist dieser Prozessor dennoch wichtig.

Die neusten Artikel rund um Samsung