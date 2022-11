Apple iPhone 14: Notruf per Satellit kommt im Dezember nach Deutschland – Die iPhone 14 Modelle können technisch eine Verbindung zu einem Satelliten herstellen und so im Notfall mit einer Notrufzentrale kommunizieren, auch wenn kein Mobilfunk-Netz verfügbar sein sollte. Apple hat diese neue Technik nun in den USA und Kanada freigeschaltet und im Dezember sollen weitere Ländern – unter anderem auch Deutschland – folgen.

Apple schreibt zu der neuen Technik:

Jedes Modell der iPhone 14 Familie — iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max — kann durch eine Kombination aus speziell entwickelten Komponenten und tief integrierter Software eine direkte Verbindung zu einem Satelliten herstellen. Notruf SOS über Satellit baut auf bestehenden Funktionen auf, die für iPhone Nutzer:innen von entscheidender Bedeutung sind, darunter Notruf SOS, Notfallpass, Notfallkontakte und Wo ist? Standort teilen und bietet die Möglichkeit, sich mit einem Satelliten zu verbinden, um so einen umfassenden Ansatz für den Austausch wichtiger Informationen mit Notfalldiensten, Familie und Freund:innen zu ermöglichen. Dieser wegweisende Service ermöglicht es den Notrufzentralen sich in Notfallsituationen mit noch mehr Anwender:innen zu verbinden, und erfordert keine zusätzliche Software oder Protokolle, um die Kommunikation zu ermöglichen. Nutzer:innen werden direkt mit Notrufzentralen verbunden, die für den Empfang von Textnachrichten ausgerüstet sind, oder mit Vermittlungszentralen mit von Apple geschulten Notfallspezialist:innen, die für den:die Anwender:in Kontakt mit Notrufzentralen aufnehmen, die keine Textnachrichten empfangen können.

Der Dienst ist vorerst zwei Jahre kostenlos, die Begrenzung auf 2 Jahre macht aber bereits deutlich, dass es früher oder später wohl Tarife dafür geben wird. Es kann also passieren, dass iPhone Nutzer in Zukunft dafür bezahlen müssen oder zumindest ein Abo brauchen, in dem dieser Service enthalten ist.

