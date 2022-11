Samsung liefert zukünftig auch NAND Flash-Speicher für die iPhone Modelle – Apple hat zunehmend Probleme mit den Herstellern in China und das zeigt sich jetzt auch beim Speicher. Bisher bezog man den NAND Flash Speicher von Yangtze Memory Technologies (YMTC), aber das Unternehmen könnte bald auf der Blacklist der USA landen und dazu sind wohl Inspektionen in den Werken des Unternehmens nicht möglich. Apple setzt daher zukünftig auf Samsung für die Lieferung der Speicherchips und nicht mehr (vollständig) auf YMTC. Das zumindest legt ein Bericht von DigiTimes nahe.

Bei Macrumors zitiert man den Bericht wie folgt:

Samsung, long the main supplier of DRAM chips for iPhones, is set to start next year supplying NAND flash for iOS devices from its plant in China’s Xian plant, which now contributes 40% of the Korean vendor’s total 3D NAND flash capacity, ranging from 128 to 176 layers, the sources said.