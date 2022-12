Google Pixel 8 – Notfall-Kommunikation per Satellit wahrscheinlich – Apple hatte mit dem iPhone 14 auch die Möglichkeit eingeführt, Notrufe per Satellit abzusetzen und mittlerweile ist diese Funktion in den USA auch verfügbar. Android und damit wohl auch das Pixel 8 werden dieses Feature wohl auch bekommen, denn bereits Anfang September hat Android-Gründungsmitglied Hiroshi Lockheimer Hinweise darauf gegeben, das Android 14 zukünftig neben WLAN und Mobilfunk auch die Kommunikation mit Satelliten out of the box unterstützen wird.

Lockheimer schreibt dazu:

„ Es ist verrückt, über Benutzererfahrungen für Telefone nachzudenken, die sich mit Satelliten verbinden können. Als wir 2008 das G1 (Anmerkung der Redaktion: das HTC G1 oder HTC Dream) auf den Markt brachten, war es schwierig, 3G zusätzlich zu Wi-Fi zum Laufen zu bringen.Jetzt arbeiten wir an Satelliten. Kühl ! Wir freuen uns, unseren Partnern dabei zu helfen, all dies in der nächsten Version von Android zu ermöglichen “ , sagte Hiroshi Lockheimer, Gründungsmitglied des Android-Teams von Google.

Nun gibt es weitere Details, wonach diese Technik beim Samsung Galaxy S23 bereits mit Android 13 unterstützt werden könnte. Auch für die Galaxy Z Fold 5 könnte diese Technik kommen. Das scheint dann aber eine Lösung von Samsung direkt zu sein, während mit Android 14 diese Technik generell für Android Modelle ausgerollt wird (wenn der Hersteller diesen Ansatz unterstützt).

Da die Pixel Modelle auch immer die neusten Android Features unterstützen, könnten die Pixel 8 Smartphones die ersten Geräte werden, die diese Form der Kommunikation direkt über Android 14 unterstützen. Weitere Details gibt es bisher noch nicht. Samsung soll aber angeblich mit Iridium als Partner für den Satelliten-Notruf zusammenarbeiten, das könnte dann auch der Partner für Google und das Google Pixel 8 werden.

BILD: Pixel 7