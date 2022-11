Xiaomi Watch S2 – erste Bilder und vergleichsweise günstig – Xiaomi wird wohl am am 1. Dezember nicht nur die neue Xiaomi 13 Serie vorstellen, sondern auch die neuste Generation der Smartwatch S-Serie. Die neue Xiaomi Watch S2 ist dabei mittlerweile auch auf Bildern zu sehen und damit kann man sich bereits einen Eindruck vom geplanten Design der Uhren machen.

Beim Preis gibt es eine kleine Überraschung, denn nach ersten Daten soll die Xiaomi Watch S2 sogar günstiger werden also im Vorjahr. Der Preis startet bei 999 Yuan, das wären etwa 135 Euro. Bei 91mobiles schreibt man zu den erwarteten Preisen;

Xiaomi Watch S2 wird in zwei Größen erhältlich sein: 42 mm (Schwarz und Gold) und 46 mm (Schwarz und Silber). Die Smartwatch wird laut Agarwal rund 999 RMB (rund 11.400 Rs) kosten. Auf der anderen Seite werden die Xiaomi Buds 4 um die 600 RMB (ca. 6.800 Rs) kosten

Auch wenn die Preise in Europa wohl etwas höher ausfallen werden, bleibt die Xiaomi Watch S2 damit ein vergleichsweise günstiges Modelle.

Die Watch S1 kam auch in Deutschland auf den Markt, daher kann man wohl davon ausgehen, dass auch die Xiaomi Watch S2 in Deutschland in den Handel kommen wird. Allerdings wird der internationale Start wohl noch nicht im Dezember sein, sondern eher im Frühjahr des kommenden Jahres.