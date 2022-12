Nokia: Details zum Android 13 Upgrade veröffentlicht – Nokia hat sich bisher eher zurückgehalten, was Details zum Android 13 Upgrade betrifft, aber in China gibt es Details zur Vorgehensweise. Konkret hat Nokia 5 Modelle benannt, die als erstes das Update bekommen sollen: Nokia XR20 5G, Nokia G50 5G, Nokia G11 Plus, Nokia X20 5G und Nokia X10 5G. Allerdings gibt es weiter keinen konkreten Termin, wann dieses Update auch in Deutschland zu erwarten ist.

Bei IThome schreibt man dazu:

Am 1. Dezember gab Nokia Mobile (Nokia Mobile) kürzlich bekannt, dass alle Geräte, die für das Upgrade in Frage kommen, auf Android 12 aktualisiert wurden und der nächste Fokus des Teams auf dem Upgrade von Android 13 liegt. Nokia Mobile hat bestätigt, dass das Nokia XR20 5G, Nokia G50 5G, Nokia G11 Plus, Nokia X20 5G und Nokia X10 5G die ersten sein werden, die das Upgrade erhalten werden. In der von Google empfohlenen Android Enterprise-Geräteliste sind die fünf oben genannten Nokia-Telefone alle auf Android 13 mit der AER-Systemzertifizierungsversion (Android Enterprise Recommended) aktualisiert.

Es kann aber zumindest nicht schaden, ab und an zu prüfen, ob auf dem Gerät bereits eine neue Version angezeigt wird, wenn man eines der oben genannten Geräte nutzt.

Google schreibt selbst zu den Neuerungen von Android 13: