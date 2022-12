Xiaomi 13 – wann starten die Modelle in Deutschland und international? – Xiaomi hat die neuen Xiaomi 13 und Xiaomi 13 pro am 11. Dezember 2022 offiziell vorgestellt, allerdings erfolgte der Launch vorerst nur in China. Es gibt also bisher noch keine internationale Version und die aktuellen Geräte sind auch mangels Band 20 Unterstützung für den Einsatz außerhalb von China kaum geeignet. Daher fragen sich viele Verbraucher, wann die neuen Xiaomi 13 endlich auch international den Start gehen und daher dann auch in Deutschland im Handel zu haben sein werden.

Die gute Nachricht: es gibt bereits offizielle Hinweise auf die internationale Version und auf den Start der Xiaomi 13 außerhalb von China. Zum Start der neuen Reihe hat Xiaomi CEO Lei Jun direkt einen Hinweis auf der Start der neuen Modelle als internationale Version gegeben. Er schreibt direkt:

We are going to launch Xiaomi 13 Series for our international markets soon! Stay tuned.

Leider gibt es aber keine weiteren Hinweise, wie bald Xiaomi 13 und Xiaomi 13 pro gestartet werden. Mehr Details hat Lei Jun leider nicht veröffentlicht.

Weitere Hinweise auf einen recht schnellen Start der internationalen Xiaomi 13 Serie wurde in den ROM vn MIUI entdeckt. Diese sind mittlerweile auch für den internationalen Markt entwickelt und daher steht zumindest beim Thema Betriebssystem einem Start nichts mehr im Wege. Experten rechnen daher mit einem Start der Xiaomi 13 Serie bereits im Januar 2023 global.

Hintergrund für den Starttermin ist unter anderem das Galaxy S23. Die Modelle werden auch mit dem neuen Sapdragon 8 Gen 2 Prozessor auf den Markt kommen und damit in direkter Konkurrenz mit der Xiaomi 13 Serie stehen. Dabei will Xiaomi natürlich die eigenen Modelle eher anbieten als Samsung und das würde bedeuten, dass man spätestens Anfang Februar die neuen Smartphones auf den Markt bringen muss.

Offiziell gibt es aber bisher noch keinen Termin für den internationalen Start der Xiaomi 13 und daher auch noch kein Datum für den Marktstart in Deutschland. Sobald das verfügbar ist, werden wir es hier nachtragen.

