Motorola ThinkPhone – ein Smartphone mit Thinkpad Anlehnungen – Lenovo hat mittlerweile sowohl die Thinkpad Marke als auch Motorola gekauft und nun scheint es, als wolle man ein Smartphone auf den Markt bringen, dass sich an den Laptop Modellen orientiert. Offizielle Details gibt es bisher noch nicht, aber die bisher geleakten Daten lassen vermuten, dass es sich um ein teureres Modell handelt, dass sich optisch am Thinkpad Design orientiert.

ei Thetechooutlook schreibt man dazu:

Motorola wird sein neues Smartphone auf den Markt bringen und hier können Sie es sehen – das ThinkPhone. Wir haben einige exklusive Informationen nur für unsere Leser zusammengestellt. In diesem Artikel führen wir Sie durch einige der Renderings und Kernspezifikationen dieses Smartphones. Es gab Gerüchte, dass es als Moto Edge Fusion 40 auf den Markt kommen wird, aber wenn wir uns an diesen Renderings orientieren, wird es unter dem Namen ThinkPhone von Motorola auf den Markt kommen.

Auf den veröffentlichten Bildern sieht man beispielsweise, dass man den Power-Button rot eingefärbt hat. Das erinnert an die roten Button auf der Tastatur, der markant für die Thinkpad Modelle steht. Das gibt es wohl IP68 Zertifizierung. Das deutet darauf hin, dass sich Motorola auch bei der Robustheit an den Thinkpad Modelle orientiert.

Leider lässt sich bisher kaum sagen, ob die Modelle auch in Deutschland zu haben sein werden. Motorola hat viele Geräte vorerst nur in China oder in den USA auf den Markt gebracht. Auf das faltbaren Motorola RAZR in der neusten Version waren wir beispielsweise nach wie vor. Daher bleibt offen, ob auch deutsche Nutzer das neue Motorola ThinkPhone einfach erwerben können werden.

Die erwarteten technischen Daten des Motorola ThinkPhone