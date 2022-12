OnePlus 11 vs. OnePlus 11R – wo liegen die Unterschiede? – Aktuell gibt es viele Leaks rund um die neuen OnePlus 11 Modelle und dazu tauschen auch immer wieder Hinweise auf eine OnePlus 11R Version auf, die ebenfalls zeitnah veröffentlicht werden soll. Nutzer fragen sich daher, was die Unterschiede zwischen den Modellen sind und ob OnePlus wieder mehrere Topmodelle ins Rennen schicken wird.

Die R-Modelle sind dabei allerdings nicht neu, sondern es gibt bereits ONePlus R-Varianten auf dem Markt und daher kann man davon ableiten, was auch vom OnePlus 11R zu erwarten ist. Konkret liegt der Hauptunterschied der Modelle in den Regionen, in denen sie angeboten werden:

Das OnePlus 11 ist das kommende Topmodell für den internationalen Markt und wird weltweit erhältlich sein. Man kann die Modelle auch in Deutschland nutzen, wobei sie sich derzeit nicht direkt in Deutschland bestellen lassen, da es noch das Verkaufsverbot für die OnePlus Smartphones gibt.

Das OnePlus 11R ist eine spezielle Version für den Markt in Asien und China und wir daher international wohl nicht angeboten werden. Auch wenn das Verkaufsverbot in Deutschland fallen sollte, wird es die neuen Smartphones wohl nicht in Deutschland geben.

Die OnePlus 11R werden etwas billiger werden und wohl auch nicht die Top-Technik der OnePlus 11 in allen Bereichen bekommen. So soll es beispielsweise nicht den neuen Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor geben, sondern nur die Variante aus diesem Jahr. Die Modelle sollen aber zum ersten Mal ein OLED Display bekommen. In den Leaks sieht man aber auch hier einen Unterschied. Das OnePlus 11 hat ein Display mit Punchole links oben, beim OnePlus 11R ist die Öffnung zentral angebracht. Auch beim Kameramodul gibt es wohl deutliche Unterschiede.

Front der OnePlus 11 vs. OnePlus 11R

Oneplus 11 Oneplus 11R

Die Rückseite der OnePlus 11 vs. OnePlus 11R

OnePlus 11 OnePluss 11R (mit Schutzhülle)

Die technischen Daten der neuen OnePlus 11R