Vodafone: nach 3G wird nun der nächste Alt-Dienst abgeschaltet – Vodafone trennt sich von einem weiteren Alt-System im eigenen Netz und wird die MMS ab 17. Januar 2023 komplett abschalten. Damit sind dann keine MMS mehr für Vodafone Nutzer möglich. SMS bleiben erhalten und werden auch weiter angeboten. Die Abschaltung betrifft wirklich nur die MMS.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Auch für Vodafone steht direkt zu Beginn des neuen Jahres ein Abschied an, der aber deutlich leichter fällt. Ab dem 17. Januar 2023 heißt es nämlich: Bye, bye MMS! Dass viele jetzt wahrscheinlich zuerst an die bunten Schokolinsen denken – und nicht an den „Multimedia Message Service“, der vor 21 Jahren erstmals das Versenden von Fotos und Videos über das Mobilfunknetz ermöglichte – könnte Nachweis genug dafür sein, dass der Abschied mit wenig Tränen verbunden sein wird. Die Abschaltung der MMS ist übrigens Teil von umfangreichen Netzmodernisierungs-Maßnahmen, die Vodafone stetig umsetzt. In den kommenden drei Jahren sind es fast 40.000 alte Netz-Elemente, die ersetzt oder abgeschaltet werden – auch um den Energiebedarf deutlich zu senken.