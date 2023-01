Unpacked Event mit erstem Blick auf die neuen „Made for Galaxy“-Prozessoren – Samsung wird am 1. Februar 2023 die neue Galaxy S23 Serie vorstellen und damit zeigen, wie die Topmodelle aussehen, die in diesem Jahr für den Erfolg des Unternehmens sorgen sollen.

Daneben wird es aber auch noch weitere Technik geben und wenn die bisherigen Informationen stimmen, zeigt Samsung auch, wie die Entwicklung der eigenen Prozessor-Technik weiter gehen wird. Konkret soll es zum Unpacked Event auch einen Blick auf die kommenden „Made for Galaxy“-Prozessoren geben, die ab 2024 oder 2025 die Exynos-Chipsätze bei den Premium-Modellen ablösen sollen. Samsung musste in diesem Jahr auf einen SoC bei den Galaxy S23 verzichten, weil die Leistung nicht mehr gepasst hat. Stattdessen werden die Smartphones den Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor von Qualcomm bekommen. Mit dem Samsung Galaxy S24 oder dem Galaxy S25 soll sich das aber wieder ändern. Das konkrete Ziel von Samsung sind „Made for Galaxy“-Prozessoren, die mehr Power bieten als die kommenden Generationen der Apple Bionic Chipsätze.

Bisher ist noch nicht bekannt, wie genau Samsung dies angehen will oder unter welcher Marken die neuen „Made for Galaxy“-Prozessoren dann vermarktet werden. TM ROh sprach im Vrfeld bisher nur von einem „Galaxy dedicated chip“. Es bleibt also spannend, was genau das Unternehmen zum Event am 1. Februar präsentieren wird.

