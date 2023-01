iPhone 16: Nach wie vor mit Öffnung im Display – Apple hat bei der Technik der Frontkamera und den Sensoren beim iPhone 14 einen wichtigen Schritt getan und die Öffnungen von der Notch in das Display verlagert. Diese Dynamic Island genannte Technik soll in diesem Jahr beim iPhone 15 dann auf alle Modelle ausgerollt werden und daher werden sowohl die normalen iPhone 15 Modelle als auch das iPhone 15 pro und pro max mit Dynamic Island ausgestattet sein.

Im darauffolgenden Jahr soll es allerdings keine größere Weiterentwicklung geben. Auch die iPhone 16 in 2024 sollen weiter auf Dynamic Island setzen und damit ist die Frontkamera bei diesen Smartphone weiter hinter eine Öffnung im Display untergebracht. Lediglich die Sensoren für die Face ID Erkennung sollen unter dem Display verschwinden. Das könnte bedeuten, dass Apple beim iPhone 16 die Öffnungen für das Dynamic Island etwas kleiner ausfallen lässt – genauere Details dazu gibt es aber bisher noch nicht. Fest scheint aber bereits zu stehen, dass die iPhone 16 Modelle weiter mit einer Öffnung im Display arbeiten werden und es keine Under-Display Frontkamera bei dieser Generation der iPhone Modelle geben wird.

Generell scheint es auch bei anderen Herstellern nach wie vor ein Problem zu sein, die Kamera komplett unter dem Display verschwinden zu lassen. Es gibt bereits einige Ansätze, aber nach wie vor scheinen die Verluste bei Licht und damit Bildqualität durch das Display so hoch zu sein, dass die meisten Anbieter nach darauf verzichten, die Frontkamera komplett unter dem Display anzubringen. Apple ist in dieser Hinsicht also keine Ausnahme.

BILD: iPhone 14

