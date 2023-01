O2 Free: Doppeltes Datenvolumen ohne Aufpreis – Bei Telefonica gibt es nicht nur bei den Blau Prepaid Flat Neuerungen, sondern auch die originalen O2 Free Tarife bekommen eine neue Aktion. Konkret wird die Boost Option kostenfrei. Damit kann man das Datenvolumen verdoppeln und bis zu 120 GB Datenvolumen zu den O2 Tarifen bekommen. Solche großen Datenflat mit 100 GB und mehr sind nach wie vor eher die Ausnahme. Bis April bekommt man bei O2 diese Boost Tarife nun zum Preis der normalen Angebote: das doppelte Datenvolumen ist daher zum Normalpreis zu bekommen. O2 schreibt selbst dazu:

O 2 Neukund:innen erhalten ab dem 18. Januar doppeltes Datenvolumen zum Preis der klassischen O 2 Free Tarife. Damit gibt es etwa den O 2 Free Boost M mit 40 GB inkl. 5G für monatlich 29,99 Euro, statt 34,99 Euro.1 Weiterer Vorteil der Boost-Tarife: Über die enthaltene Connect-Option können die Kund:innen das Datenvolumen für bis zu 10 mobile Endgeräte nutzen. Diese Aktion löst die Promotion „100 Euro Wechselbonus“ ab und gilt bis einschließlich 4. April 2023.