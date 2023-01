OnePlus Nord CE 3 – Bilder und technische Daten geleakt – Nach dem OnePlus 11 wird es wohl bald die nächsten neuen Smartphones geben, denn es häufen sich die Leaks rund um die OnePlus Nord 3 Modelle. Bei MySmartPrice hat man nun eine ganze Reihe von Aufnahmen veröffentlicht, die das CE 3 bereits im realen Einsatz zeigen. Demnach wird es wohl keinen Alert Slider für die Modelle geben und die Kamera besteht aus zwei großen Modulen mit 3 Objektiven.

Es gibt auch bereits Hinweise auf die technischen Daten der neuen CE 3. Erwartet wird folgendes Setup:

6.7-inch Full HD+ IPS LCD

120Hz refresh rate

16MP front camera

108MP+2MP+2MP

Snapdragon 695 SoC

8GB/ 12GB + 256GB

5000mAh battery

67W fast charging

Wie erwartet bietet auch die dritte Version der Nord CE Modelle damit in erster Linie solide Technik und keine Spitzenwerte. Auch das Nord CE 3 wird daher wohl wieder ein günstigeres Smartphone werden.

Unklar ist, wie die Situation in Deutschland aussieht. Aktuell besteht der Verkaufsstopp für OnePlus Modelle weiterhin und das würde auch gelten, wenn die neuen Modelle auf den Markt kommen. Vorerst sollte man daher nicht damit rechnen, dass die Geräte in Deutschland offiziell in den Handel gehen. Wenn muss man sie über das Ausland bestellen.