Samsung ISOCELL HP2 – neuer Foto-Sensor für HighEnd Kameras – Samsung hat den neuen 200 Megapixel ISOCELL HP2 Sensor offiziell vorgestellt und zeigt damit, mit welcher Technik das Unternehmen 2023 und wohl auch 2024 im Kamera-Bereich bei Smartphones punkten will. Der neue Sensor soll sowohl bei sehr hellen Hintergründen als auch in schwach beleuchteten Umgebungen deutlich bessere Aufnahmen machen.Mit 200 MP Auflösung stellt der neue Sensor aber auch große Herausforderungen an die Bildverarbeitung und die Prozessoren der Geräte.

Samsung schreibt selbst zur Technik des neuen Sensors:

Der ISOCELL HP2 enthält 200 Millionen 0,6-Mikrometer (μm) Pixel in einem optischen 1/1,3-Zoll-Format, einer Sensorgröße, die in 108-MP-Hauptkameras von Smartphones weit verbreitet ist. Dadurch können Verbraucher noch höhere Auflösungen in den neuesten High-End-Smartphones genießen, ohne größere Kamera-Bumps in ihren Geräten.

Mit der fortschrittlichen Pixel-Binning-Technologie von Samsung, Tetra2pixel, verleiht die HP2 der Kamera mehr Vielseitigkeit, da sie unterschiedliche Pixelgrößen simuliert, um unterschiedlichen Beleuchtungsstärken gerecht zu werden. In schwach beleuchteten Umgebungen verwandelt sich der Sensor entweder in einen 1,2-μm-50-MP- oder 2,4-μm-12,5-MP-Bildsensor, indem er vier bis 16 benachbarte Pixel bindet. Für vollere 8K-Videos, etwa bei 33 MP, wechselt der HP2 in den 1,2-μm-50-MP-Modus, um das Zuschneiden zu minimieren und mehr von der Szene aufzunehmen. Beim Filmen von 8K mit 30 Bildern pro Sekunde (fps) kann ein weites Sichtfeld zusammen mit einer größeren Pixelgröße scharfe Kinovideos erzeugen.