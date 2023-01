Galaxy S23 Serie mit eigenen Prozessor „Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy“ – Die Galaxy S23 Serie wird wohl eine eigene Prozessor-Version der Snapdragon 8 Gen 2 SoC bekommen und nicht nur etwas höher takten als die normalen SoC, sondern auch einen eigenen Namen tragen. Laut 9to5google wird der neue Chipsatz unter dem eher sperrigen Namen „Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy“ vermarktet.

Bei 9to5 Google schreibt man im Original dazu:

Laut der von 9to5Google eingesehenen Dokumentation wird der angepasste Snapdragon 8 Gen 2, der in Galaxy S23-Geräten verwendet wird, als „Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy“ bezeichnet. Der Chip wird eine Taktfrequenz von bis zu 3,36 GHz haben, wie in der gleichen Dokumentation sowie in einem Leak heute früher erwähnt. Qualcomms Hauptversion des Chips betreibt seinen primären X3-Kern mit 3,2 GHz. Ob Samsung dieses Branding in großem Umfang nutzt oder nicht, bleibt abzuwarten. Samsungs angepasste Version des Snapdragon 8 Gen 2 wird voraussichtlich weitgehend die gleichen Funktionen wie der Chip enthalten, der in OnePlus 11 und anderen Android-Geräten verwendet wird, jedoch mit Optimierungen, die spezifisch für Samsung-Telefone sind. Es wurde auch gemunkelt, dass der Chip eher von Samsungs Gießerei als von TSMC hergestellt wurde, aber der ursprüngliche Leak dieser Informationen hat diese Idee inzwischen zurückgezogen.

Welche Optimierung Qualcomm genau vorgenommen hat, um die Prozessoren an die Galaxy Modelle anzupassen, ist derzeit noch nicht komplett bekannt. Daher bleibt abzuwarten, ob der neue Chipsatz in der Praxis einen großen Unterschied im Vergleich zum herkömmlichen Snapdragon 8 Gen 2 SoC machen wird oder ob man letztendlich weitgehend die gleiche Leistung bekommen wird wie bei anderen Topmodellen ohne optimierten Chipsatz. Dazu schließt der Name natürlich auch weitere Galaxy-Modelle mit ein, daher wird der neue „Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy“ Prozessor möglicherweise auch im Galaxy Z Fold5 und dem Galaxy Z Flip 5 zum Einsatz kommen.

