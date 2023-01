OnePlus Conecpt Two soll auf dem MWC 2023 gezeigt werden

OnePlus Conecpt Two soll auf der MWC 2023 gezeigt werden – 2021 brachte OnePlus bereits ein interessantes Konzept Phone an die Öffentlichkeit. Das OnePlus Conecpt One zeigt ein Kameramodul, dass sich auf undurchsichtig schalten ließ, so dass es keinen Hinweis mehr darauf auf der Rückseite gab. Das Unternehmen schrieb damals dazu:

Das Glas des OnePlus Concept One verwendet organische Partikel, um verschiedene Farbtöne zu erzeugen, wenn es einem elektrischen Feld ausgesetzt wird. Wenn eine andere Spannung angelegt wird, ändern sich die Lichtdurchlässigkeitseigenschaften, so dass das Glas zwischen transparent und transluzent wechseln kann. Die Technologie wird derzeit in der Luftfahrt- und Automobilindustrie der Spitzenklasse eingesetzt, um die Blendung zu verringern, beispielsweise an den Fenstern der Boeing 787 und des McLaren 720s. Durch die Nutzung dieser dynamischen Lösung aus Glas bietet das OnePlus Concept One nicht nur eine saubere und unversehrte Rückabdeckung, sondern auch ein erstklassiges und unauffälliges Handgefühl.

Nun gibt es Hinweise, dass OnePlus zum MWC 2023 in Barcelona wieder ein neues Konzept vorstellen wird. Konkret soll es das OnePlus Conecpt Two geben. Leider fehlen aktuell noch die Hinweise, was genau das Unternehmen beim neuen Konzept plant, aber man kann wieder davon ausgehen, dass eine neue Technik eingesetzt wird, die man so wohl nicht erwartet hätte. Leider wird wohl aber auch in diesem Jahr das Konzept-Phone den Sprung in die Massenfertigung nicht schaffen. Das ist leider das Problem mit den Konzepten: sie sehen gut aus, sind aber meistens nicht serientauglich. Stattdessen wird es wohl eher das neue OnePlus 11 zum MWC zu sehen gehen und vielleicht auch bereits ein OnePlus Nord CE 3.

BILD: OnePlus Conecpt One