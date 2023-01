OnePlus V Fold und OnePlus V Flip – faltbare Modelle bereits in Vorbereitung – Oneplus hat sich bei der Technik zu faltbaren Smartphones bisher zurück gehalten und vor allem den günstigeren Preisbereich mit neuen Modellen bespielt. Das scheint sich nun aber zu ändern, denn das Unternehmen hat zwar Markennamen für faltbare Modelle schützen lassen. Angeblich haben auch bereits die internen Tests für diese Modelle begonnen.

Die neuen Marken deuten dabei darauf hin, dass OnePlus im faltbaren Bereich ein neue Geräte-Serie einführen wird und zwar die OnePlus V Modelle. Das V steht dabei als Buchstabe gleichzeitig für die Form die entsteht, wenn man die Modelle aufklappt. Bisher wurden zwei Marken für diese Serie eingetragen:

OnePlus V Fold

OnePlus V Flip

Wenn OnePlus dabei dem Vorbild von Samsung folgt, wird das OnePlus V Fold das größere Modelle und lässt sich auf Tablet Größe aufklappen. Das OnePlus V Flip ist dann die etwas kleinere Version und lässt sich auf normale Smartphones Größe aufklappen. Bestätigt ist die Technik aber bisher noch nicht.

Leider gibt es bisher noch keine Timeline, wann genau die neuen Modelle auf den Markt kommen werden und ob man 2023 bereits mit den faltbaren OnePlus Smartphones wird rechnen können. Die Quellen sprechen teilweise von „naher Zukunft“ als Zeitangabe, aber das kann natürlich auch erst in einem Jahr bedeuten. Generell arbeitet OnePlus aber an dieser Technik und wird sicher auch in diesem Bereich starten, wenn man sowohl die Technik als auch die Qualität der faltbaren V-Serie im Griff hat.

Unklar ist dabei, ob die V-Modelle auch für den internationalen Markt geplant sind. Deutschland ist nach wie vor eine Ausnahme, denn durch das Verkaufsverbot für OnePlus Smartphones hierzulande wird es zeitnah wohl keine neuen Modelle geben.

BILD: OnePlus 11