Nothing Phone (2) soll Top-Prozessor bekommen – Das erste Smartphone der neuen Marke Nothing wurde lange erwartet und hat viel mediale Aufmerksamkeit bekommen. Die Nutzer hatten sich dabei auf einen Nachfolger der OnePlus Serie gefreut und auf ein neues Topmodell zu einem erschwinglichen Preis gehofft. Das hatte sich leider nicht bestätigt, denn das Nothing Phone 1 ist eher ein gutes Mittelklasse-Modell.

Beim Nachfolger sieht es aber recht gut aus mit einem Topmodell, denn die aktuellen Hinweise zu den Geräten legen nahe, das Nothing beim Nothing Phone 2 nachbessern will. Konkret sollen folgende Punkte verbessert werden:

die Modelle sollen einen Premium-Prozessor bekommen – leider ist noch nicht klar, was genau an Technik verbaut wird

Das Display soll verbessert werden und bessere Farben liefern.

Die Nothing Phone 2 sollen schnelleres Laden unterstützen, allerdings bleibt noch offen, wie schnell genau – man kann aber davon ausgehen, dass es höhere Geschwindigkeiten werden als aktuell mit dem 33 Watt Aufladen

Dazu gibt es ein neues Interview von Nothing Gründer Carl Pei, das weitere Daten zu den neuen Modellen enthüllt. Demnach sollen die Nothing Phone 2 Modelle wohl mit Fokus auf die USA auf den Markt kommen und man möchte dort die Kunden überzeugen. Einen internationalen Start wird es aber natürlich dennoch geben. Als grobe Orientierung nannte Pei für den Start der neuen Modelle Ende 2023. Zu diesem Zeitpunkt dürfte das Nothing Phone 2 dann wohl auch in Deutschland starten.

Die schlechte Nachricht dabei: durch den neuen Fokus wird sich wohl auch der Preis erhöhen. Das Nothing Phone 2 wird durch die Ausrichtung auf ein Premium-Modell wohl deutlich teurer werden als die aktuelle Version. Man muss also wohl eher mit Preisen von um die 500 Euro rechnen, wenn man den Nachfolger haben möchte. Bleibt abzuwarten, ob die Technik den Preis dann wirklich rechtfertigt.

BILD: Nothing Phone 1