Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3: GPU mit deutlich verbesserter Leistung – Es gibt neue Hinweise zur Technik des Snapdragon 8 Gen 3 und wenn die Daten stimmen wird die Adreno 750 GPU eine deutlich verbesserte Performance bieten. Die Grafikverarbeitung des neuen Prozessor wird also nochmal mehr Leistung bieten als beim Vorgänger. Dazu soll auch wieder die Energieeffizienz verbessert sein, aber das wird ja ohnehin Jahr für Jahr gemacht.

Die geleakten technischen Daten sehen dabei wie folgt aus:

4nm TSMC

1× Cortex X4 – 3.2 GHz

5× Cortex A720 – 3.0 GHz

2× Cortex A520 – 2.0 GHz

Adreno 750 GPU

Snapdragon X75 Modem

UFS 4.1 storage

LPDDR5X RAM

L3 Cache mit 10MB

Die schlechte Nachricht: Samsung Galaxy Z Fold5 und auch das Z Flip5 werden nicht mit der neusten Prozessor-Variante auf den Markt kommen. Die Modelle sollen bereits Ende Juli 2023 vorgestellt werden, also mehrere Monate vor dem Start der Gen 3 Generation.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 soll Tablet-Variante bekommen

Es gibt Hinweise, dass der kommende Premium-Prozessor von Qualcomm in zwei Varianten entwickelt wird. Eine Version des Snapdragon 8 Gen 3 soll dabei wie gehabt für Smartphones zur Verfügung stehen und die andere Version soll für Tablets und Laptops entwickelt werden. Der Tablet Chipsatz bekommt dabei zwei schnelle X4 Kerne, so dass die Leistung im HighEnd Bereich dieser Prozessoren nochmal höher ausfällen dürfte als beim normalen Snapdragon 8 Gen 3. Allerdings ist dann auch der Stromverbrauch höher, was aber bei den deutlich größeren Akkus von Tablets und Laptops weniger ins Gewicht fällt.

8 Gen 3 for Tablets/Laptops:

2 × Cortex X4

4 × Cortex A720

2 × Cortex A520

8 Gen 3 for smartphones:

1 × Cortex X4

2 × higher clocked Cortex A720

3 × lower clocked Cortex A720

2 × Cortex A520

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Topprozessor mit bis zu 3,2Ghz

Die neue Generation der Snapdragon 8 Serie soll Ende des Jahres zur Verfügung stehen und wieder mehr Leistung bieten. Es gibt auch erste Leaks, wie genau Qualcomm das technisch umsetzen will, wobei es bisher noch keine Bestätigung des Unternehmens für diese Daten gibt.

In diesem Jahr hat Samsung für die Galaxy S23 eine etwas angepasste Version des SoC genutzt, es kann daher durchaus sein, dass auch beim Snapdragon 8 Gen 3 wieder eine spezielle Samsung Version angeboten wird, die von den oben genannten Daten abweicht.

Qualcomm: Snapdragon 8 Gen 3 Topprozessor soll im Oktober kommen

Qualcomm soll in diesem Jahr den Start der neuen Topprozessoren vorziehen und mehr als einen Monat früher mit den neuen SoC starten. Im letzten Jahr kamen die Chips Mitte November, in 2023 soll bereits im Oktober der Snapdragon 8 Gen 3 zur Verfügung stehen.

Bei Gizchina schreibt man dazu im Original:

Gerüchten zufolge wird der Snapdragon 8 Gen 3 früher eintreffen als der Snapdragon 8 Gen 2. Der nächste Flaggschiff-Chip von Qualcomm wird auf dem 4-nm-Knoten von TSMC hergestellt. Das Startdatum der kommenden Xiaomi 14-Serie von Xiaomi sowie der Flaggschiff-Chipsatz sind jetzt dank eines neuen Lecks bekannt. Jüngste Berichte deuten darauf hin, dass der Flaggschiff-Prozessor der nächsten Generation von Qualcomm, der Snapdragon 8 Gen 3, früher als normal auf den Markt kommen würde. Ein zweiter Leak aus anderer Quelle hat nun ein genaueres Release-Datum für das SoC verraten. Dieselbe Quelle hat auch Informationen über das kommende Flaggschiff von Xiaomi, die Xiaomi 14-Serie, veröffentlicht. WhyLab hat bekannt gegeben, dass Qualcomm plant, den Snapdragon 8 Gen 3 im Oktober vorzustellen. Dies bestätigt frühere Vorhersagen, dass der Prozessor einige Wochen früher starten würde als der Snapdragon 8 Gen 2. Der aktuelle Flaggschiff-Chipsatz von Qualcomm wurde Mitte November letzten Jahres veröffentlicht. Natürlich hat dies wenig bis gar keine wirklichen Auswirkungen auf den Sektor. Aber es bedeutet wahrscheinlich auch, dass Snapdragon 8 Gen 3-Telefone dieses Jahr früher erscheinen werden.

Qualcomm hat den Fahrplan für den Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor bisher nicht bestätigt, die Informationen sind also bisher nur Leaks.

Qualcomm: Snapdragon 8 Gen 3 Topprozessor soll Apple Chips schlagen

Qualcomm arbeitet derzeit am Nachfolger des aktuellen Snapdragon 8 Gen 2 Prozessors und es gibt erste Hinweise, was genau für den neuen Chipsatz geplant ist. Leider lässt sich bisher nicht sagen, wie zuverlässig die Hinweise sind, daher sollte man die Daten mit etwas kritischem Abstand betrachten.

Wenn die Daten stimmen, dann hat der neue Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor auf jeden Fall in Sachen Leistung nochmal zugelegt. Die Daten liegen dabei deutlich über dem Vorgänger: Single core Score 1,930 (1,491 – Snapdragon 8 Gen 2) – Multi core Score 6,236 (5,164 – Snapdragon 8 Gen 2). Der neue Snapdragon 8 Gen 3 SoC könnte damit auch Apple Konkurrenz machen und liegt zumindest über den Werten der aktuellen Apple Bionic Prozessoren. Ob er dann auch den erwarteten Apple Bionic 16 Chipsatz für dieses Jahr schlagen kann, bleibt abzuwarten.

Der Snapdragon 8 Gen 3 soll allerdings weitere im 4nm Verfahren hergestellt werden und setzt daher noch nicht auf die erwartete 3nm Technik. Für die Leistungen werden wohl die neuen Arm Cortex-X4 Core sorgen und der Prozessor setzt wieder auf 8 Core in 3 Clustern. Es wird dabei auf jeden Fall wieder einen High Performance Core für die Leistung geben, die restliche Konfiguration ist bisher noch offen.

Bisher ist auch nicht sicher, ob es noch eine Zwischenversion der Snapdragon 8 Serie geben wird. In letzten Jahr hat Qualcomm wieder eine verbesserte Version des Snapdragon 8 Gen 1+ auf den Markt gebracht. Allerdings scheint aktuell der Nachfolger Snapdragon 8 Gen 2 so gut zu laufen, dass eine Zwischenversion derzeit nicht notwendig scheint. Bleibt also abzuwarten, wie sich das Prozessor-Angebot in diesem Jahr noch entwickeln wird.