Qualcomm: Snapdragon 8 Gen 3 Topprozessor soll Apple Chips schlagen – Qualcomm arbeitet derzeit am Nachfolger des aktuellen Snapdragon 8 Gen 2 Prozessors und es gibt erste Hinweise, was genau für den neuen Chipsatz geplant ist. Leider lässt sich bisher nicht sagen, wie zuverlässig die Hinweise sind, daher sollte man die Daten mit etwas kritischem Abstand betrachten.

Wenn die Daten stimmen, dann hat der neue Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor auf jeden Fall in Sachen Leistung nochmal zugelegt. Die Daten liegen dabei deutlich über dem Vorgänger: Single core Score 1,930 (1,491 – Snapdragon 8 Gen 2) – Multi core Score 6,236 (5,164 – Snapdragon 8 Gen 2). Der neue Snapdragon 8 Gen 3 SoC könnte damit auch Apple Konkurrenz machen und liegt zumindest über den Werten der aktuellen Apple Bionic Prozessoren. Ob er dann auch den erwarteten Apple Bionic 16 Chipsatz für dieses Jahr schlagen kann, bleibt abzuwarten.

Der Snapdragon 8 Gen 3 soll allerdings weitere im 4nm Verfahren hergestellt werden und setzt daher noch nicht auf die erwartete 3nm Technik. Für die Leistungen werden wohl die neuen Arm Cortex-X4 Core sorgen und der Prozessor setzt wieder auf 8 Core in 3 Clustern. Es wird dabei auf jeden Fall wieder einen High Performance Core für die Leistung geben, die restliche Konfiguration ist bisher noch offen.

Bisher ist auch nicht sicher, ob es noch eine Zwischenversion der Snapdragon 8 Serie geben wird. In letzten Jahr hat Qualcomm wieder eine verbesserte Version des Snapdragon 8 Gen 1+ auf den Markt gebracht. Allerdings scheint aktuell der Nachfolger Snapdragon 8 Gen 2 so gut zu laufen, dass eine Zwischenversion derzeit nicht notwendig scheint. Bleibt also abzuwarten, wie sich das Prozessor-Angebot in diesem Jahr noch entwickeln wird.