Nokia G22 zeigt sich bereits bei Geekbench – Nokia arbeitet an einem Update der Einsteiger-Modelle und im Leistungstest bei Geekbench zeigt sich mit dem Nokia G22 bereits die neuste Generation der Nokia 2X Serie. Die Smartphone können dabei wie erwartet nicht unbedingt mit der Leistung glänzen und liegen bei den Benchmarks eher in einem niedrigen Bereich. Das ist aber auch nicht anders zu erwarten, denn auch das Nokia G22 wird wieder über den Preis punkten und nicht über die Leistung.

Bei mysmartprice schreibt man zu den Details:

Im Geekbench-Testergebnis hat das Nokia G22 es geschafft, 308 Punkte in den Single-Core-Testergebnissen abzuziehen, während es in den Multi-Core-Testergebnissen 1094 Punkte erzielte. Was die technischen Daten des Telefons angeht, wird das Mobilteil einen 1,8-GHz-Unisoc-T606-Octa-Core-Prozessor enthalten, der mit einer Mali-G57-GPU gekoppelt wird. Darüber hinaus wird das Telefon 4 GB RAM packen. Auf der Softwareseite wird auf dem kommenden Nokia G22 Android 12 standardmäßig ausgeführt, mit einer standardmäßigen Android-Benutzeroberfläche darüber.

Und das sind alle Details, die wir dem Geekbench-Testergebnis entnehmen können. Wir werden weitere Informationen über das Gerät erhalten, wenn es in den kommenden Tagen in weiteren Zertifizierungen erscheint. Wie oben erwähnt, wird das kommende Nokia G22 der Nachfolger des Nokia G21-Smartphones des Unternehmens sein, das im Februar letzten Jahres vorgestellt wurde. Das Gerät verfügt über ein 6,5-Zoll-IPS-LCD-Display mit einer HD+-Auflösung und einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz. Das Telefon hat auch eine wassertropfenförmige Kerbe, in der die Selfie-Kamera untergebracht ist.