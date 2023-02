OnePlus 11 endlich auch mit eSIM Unterstützung – Die OnePlus Modelle waren lange nur mit einem normalen Simkarten Slot ausgerüstet und konnten daher nur Plastik Sim nutzen. eSIM war bisher in den neusten Generationen nicht möglich. Das hat sich nun geändert, denn in den technischen Details der neuen Modelle findet sich auch die Angabe zur eSIM und die OnePlus 11 können daher auch eine eSIM nutzen. Im Vergleich zu anderen Topmodellen ist aber nur eine Single eSIM verbaut. Man kann also nicht zwei eSIM Tarife gleichzeitig nutzen, sondern muss bei zwei Simkarten immer mindestens eine normale Plastik Sim (Nano-Format) einsetzen.

eSIM beim OnePlus 11

Auf diese Weise kann man bei dem OnePlus 11 auch die modernen eSIM Tarife und eSIM Prepaid Karten in Deutschland mit den Smartphones nutzen und direkt auf die OnePlus 11 laden. eSIM Handyverträge finden sich mittlerweile bei fast allen Anbieter nur die Drittanbieter im O2 Netz und einige Prepaid Discounter haben diese Technik bisher noch nicht.

Leider wird das OnePlus 11 offiziell vorerst nicht in Deutschland verkauft, so dass deutsche Kunden keinen direkten Zugriff auf die neuen Technik haben. Das Verkaufsverbot für OnePlus ist weiter aktiv und es sieht leider auch nicht so aus, als würde sich dies schnell ändern. Fans müssen daher den Umweg über andere Länder gehen und die Modelle von Firmen aus dem Ausland beziehen, wenn sie das neuen OnePlus 11 samt eSIM nutzen werden.

Unklar ist, ob OnePlus jetzt dauerhaft auf eSIM setzt oder ob man das OnePlus 11 nur erstmal als Test mit eSIM gestartet hat um zu prüfen, wie gut oder schlecht die Kunden darauf reagieren. Es wäre natürlich zu wünschen, dass auch die kommenden OnePlus Generation und auch die etwas günstigeren Modelle mit dieser Technik weiter geliefert werden.