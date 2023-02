Honor Magic5 und Magic VS: internationaler Launch am 27. Februar – Honor wird die eigene Produktpalette im Feburar noch kräftig aufrüsten und hat mittlerweile den Start der neuen Magic5 Serie und der faltbaren Magic Vs Modelle offiziell angekündigt. Am 27. Februar werden die neuen Smartphones offiziell auch für den internationalen Markt präsentiert und damit dann auch für Deutschland verfügbar sein.

Das Unternehmen schreibt kurz und knapp dazu:

HONOR hält auf dem MWC 2023 Barcelona am 27. Februar im Rahmen eines Global Launch Events eine Keynote, um das neueste faltbare Smartphone HONOR Magic Vs und das brandneue Flaggschiff der HONOR Magic5 Serie vorzustellen.

Darüber hinaus wird es wohl auch Hinweise zum neuen Honor Magic5 lite geben, dass ebenfalls bereits für Deutschland angekündigt ist. Der Livestream zum Event steht hier zur Verfügung wenn das Event startet:

Die technischen Daten der neuen Modelle sind dabei mittlerweile bekannt, spannend wird aber, zu welchem Preis man die Geräte in Deutschland bekommen wird. Vor allem das Honor Magic Vs könnte eine interessante Alternative zu den doch recht teuren Samsung Galaxy Z Fold Smartphones werden.