Samsung Galaxy S23 FE: Prozessor aus dem Vorjahr – Die Galaxy S23 Serie ist gerade in den Handel gegangen, da gibt es bereits die Hinweise auf das Update in Form das Galaxy S23 Fan Edition aka Galaxy S23 FE. Auf Twitter meldet ein Leaker, dass die Galaxy S23 FE aus Kostengründen nur den Galaxy 8+ Gen 1 Prozessor aus 2022 bekommen werden. Das wäre ein deutliche Downgrade im Vergleich zu den normalen Galaxy S23 Modellen, denn vor allem der neuen Snapdragon 8 Gen 2 Chipsatz bringt die Smartphones auf ein besseres Level als im letzten Jahr.

Einschränkend muss man allerdings sagen, dass der Leaker im letzten Jahr auch bereits verkündet hatte, die Galaxy S23 FE Modelle wären gecancelt. Daher bleibt offen, wie zuverlässig diese neue Vorhersage ist.

Generell scheint Samsung aber – und das ist die gute Nachricht – in diesem Jahr wieder ersthaft an einem Modelle der FE Reihe zu arbeiten. Nachdem das Galaxy S22 FE gestoppt wurden, wird es in diesem Jahr daher wohl ein Galaxy S23 FE geben – wie auch immer dann die Technik der neuen Modelle aussehen wird.

Wann wird das Samsung Galaxy S23 FE erscheinen?

Das ursprüngliche Galaxy S20 FE wurde im Oktober 2020 vorgestellt und sollte etwa ein halbes Jahr nach der Einführung der normale Galaxy S20 Modelle die Smartphones etwas aufpeppen. Das Galaxy S21 wurde dagegen aufgrund von Corona in den Januar 2022 verschoben und das Galaxy S22 FE erst gar nicht gestartet. Wir gehen aber für 2023 wieder davon aus, dass Samsung den ursprünglichen Plan der FE Modelle aufgreifen wird und nach einen halben Jahr ein Update für die Reihe bringt. Das würde bedeuten, dass die Galaxy S23 FE wohl im September oder Oktober 2023 erscheinen werden.

Was wird das Samsung Galaxy S23 FE kosten?

Die bisherigen Modelle der Galaxy FE Reihe waren meistens einige 100 Euro billiger als das Hauptmodell. Das Galaxy S21 FE startet beispielsweise für 749 Euro. Allerdings gab es im letzten Jahr deutliche Preissteigerungen bei den Smartphones, daher könnten die Galaxy S23 FE in diesem Jahr etwas teurer werden als in den vergangenen Jahren.

