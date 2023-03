Nokia Smartphones sollen in Europa gefertigt werden – Nokia aka HDM Global wird einen Teil seiner Produktion zukünftig nach Europa verlagern und will die eigenen 5G Modelle direkt in Europa fertigen. Damit möchte man nachhaltiger arbeiten.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

vor etwas mehr als einer Woche hat HMD Global der Welt das neue nachhaltige Smartphone G22 vorgestellt, das ganz auf Reparierbarkeit ausgerichtet ist. HMD kündigt nun den nächsten großen Schritt an, um sichere, langlebige und nachhaltige Geräte anzubieten. Das Unternehmen startet die erste Phase seines Prozesses, um Nokia Phones 5G-Geräte direkt in Europa herzustellen. Damit wäre HMD Global der erste Hersteller, der diesen Ansatz verfolgt. Dazu setzt HMD mit neuen Servern in Finnland und der Einführung neuer Software- und Sicherheitsfunktionen sein Engagement für einen sicheren und transparenten Betrieb in Europa fort. Das Unternehmen wendet hierfür eine “Software Security and Privacy by Design”-Methodik an.

Wo genau die Fertigung durchgeführt werden soll, wurde bisher noch nicht bekannt gegeben. Es bleibt daher spannend , wo genau zukünftig Nokia Handy gefertigt werden.