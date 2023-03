OnePlus Ultra – wie wahrscheinlich ist eine Premium-Version? – Im Smartphone Bereich gibt es derzeit den Trend hin zu absoluten Premium-Modellen, die dann unter dem Namen Ultra zu finden sind (beispielsweise das aktuelle Galaxy S23 Ultra oder das erwartete Xiaomi 13 Ultra).

Viele Fans von OnePlus spekulieren daher darauf, dass auch OnePlus die eigene Modellpalette in diesem Richtung erweitern könnte. Mit dem Oneplus 11 Conecpt hat das Unternehmen auf dem MWC in Barcelona auch bereits gezeigt, wie so ein Spitzenmodell aussehen könnte.

Leider muss man sagen, dass die Chancen auf ein OnePlus Ultra derzeit eher gering sind. Stattdessen entwickelt sich die Markt eher in eine andere Richtung und versorgt derzeit vor allem den preisgünstigeren Bereich mit neuen Modell-Reihen. Das OnePlus CE, das OnePlus Ace oder auch die Lite Versionen des CE richten sich eher an Nutzer, die weniger für Smartphones ausgeben möchte. OnePlus hat also eher den breiten Marke der (unteren) Mittelklasse im Fokus und setzt immer weniger auf die Topmodelle, die das Unternehmen groß gemacht haben. Beim OnePlus 11 hat man sogar auf ein Pro-Modell verzichtet und nur die normale OnePlus 11 Variante auf den Markt gebracht. Aktuell stehen die Chancen für ein OnePlus 11 Ultra oder allgemein für ein OnePlus Ultra eher schlecht. Eventuell richtet das Unternehmen seinen Fokus neu auf, wenn die Verkaufszahlen auf dem Smartphone Markt wieder besser werden, aber aktuell ist die Mittelklasse der Bereich von OnePlus und da hat ein OnePlus ein OnePlus Ultra einfach keinen Platz.

Für Deutschland macht es derzeit ohnehin wenig Unterschied, ob OnePlus zukünftig auch ein Plus Modell setzt. Der Verkaufsstopp für die OnePlus Modelle ist weiterhin in Kraft und es sieht auch nicht so aus, als würde sich dies zeitnah ändern. Unabhängig davon, was OnePlus also launcht: deutsche Nutzer haben wohl nur über Umwege etwas davon.

Bild: Oneplus 11 Conecpt