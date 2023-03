OnePlus 12 – was kann OnePlus bei der nächste Generation besser machen? – Die OnePlus 11 Modelle bieten in Teilen wieder das, was man von einem OnePlus über lange Jahre gewohnt war. Dennoch gibt es weiterhin einige Kritikpunkte an den neuen Modellen und daher durchaus Potential, beim OnePlus 12 einiges besser zu machen, als es bei den aktuellen Smartphones der Fall ist. Die Wunschliste ist dabei nicht endlos lang, es gibt aber einige wichtige Punkte, die das Unternehmen beim OnePlus 12 umsetzen könnte.

Die Wunschliste von XDA Developers sieht beispielsweise so aus:

Bessere Telekamera – Obwohl das OnePlus 11 über solide Primär- und Ultrawide-Kameras verfügt, lässt seine Tele-Kamera zu wünschen übrig. Die 32-Megapixel-Telefotokamera ist auf den 2-fachen optischen Zoom beschränkt, was im Vergleich zu den Telefotokameras konkurrierender Flaggschiffe ziemlich kurz ist. Sogar einige der früheren OnePlus-Telefone boten einen bis zu 3,3-fachen optischen Zoom. Mit Samsungs Galaxy S23 Ultra mit bis zu 10-fachem optischem Zoom und dem Pixel 7 Pro mit bis zu 5-fachem optischem Zoom kann die 2-fach-Telefotokamera des OnePlus 11 nicht mithalten. Wir möchten, dass OnePlus beim OnePlus 12 mindestens den gleichen optischen Zoom bietet, wenn nicht sogar mehr. Obwohl das OnePlus 11 großartige Bilder in 2x- und 3x-Bereichen aufnimmt, wirkt sich das Zoomen über 5x erheblich auf die Bildqualität aus. OnePlus kann dem entgegenwirken, indem es eine 3,3-fach-Telefotokamera für das OnePlus 12 anbietet, die die Telefotoleistung erheblich verbessern und gleichzeitig den Preis niedrig halten kann.

Für deutsche Nutzer kommt ein sehr wichtiger Punkt dazu: das Verkaufsverbot für OnePlus Modelle in Deutschland soll bitte beendet werden. Nur dann haben Verbraucher hierzulande überhaupt die Möglichkeit, regulär ein OnePlus 12 zu bestellen und nicht erst Umwege über Shops in Drittländern gehen zu müssen. Ob das sich aber mit dem OnePlus 12 erfüllen wird, ist derzeit noch komplett offen.

BILD: OnePlus 11