Samsung Galaxy A54: Wie viele Android Updates gibt es? – Samsung hat bei den Galaxy A54 wieder viel neue Technik verbaut und auch das Design in einigen Bereichen angepasst. Für viele Nutzer ist mittlerweile aber auch wichtig, wie lange man die Modelle nutzen kann und wie lange es Sicherheitsupdates für das Betriebssystem und neue Version von Android und One UI geben wird. Enden diese Updates, werden die Smartphone schnell unsicher, weil bekannte Sicherheitslücken nicht geschlossen werden. Das wirkt sich dann auch auf den Wiederverkaufswert aus.

Samsung hat mittlerweile den Bedarf an Updates und Sicherheit auch beim Thema Software erkannt und bietet recht lange Zeiträume, in denen die Samsung Smartphones und damit auch das Galaxy A54 aktuelle gehalten werden. In diesem Artikel wollen wir zeigen, wie lange man die Smartphones nutzen kann und mit welchen Updates man auch jeden Fall rechnen sollte.

HINWEIS Android Updates für ältere Modelle der Galaxy AX Serie haben wir hier zusammengefasst: Galaxy A52 und A53 Android Updates und One UI

Samsung Galaxy A54: Wie viele Android Updates gibt es?

Samsung hat auch für die Mittelklasse-Modelle die Zeiträume für die Updates deutlich ausgeweitet und bietet daher auch beim Galaxy A54 bis zu 5 Jahre Updates an. Konkret schreibt das Unternehmen zu den geplanten Updates für die Smartphones:

Das Samsung Galaxy A54 5G und A34 5G erhalten bis zu vier Generationen Upgrades des Betriebssystems und bis fünf Jahre Sicherheitsupdates, beide ab globaler Markteinführung. Nutzer*innen können so lange auf dem aktuellen Stand bleiben.

Konkret bekommt damit das Samsung Galaxy A54 (und auch das Galaxy A34) die Updates bis zu diesen Jahren:

Android Updates bis Android 17 (wohl 2027)

One UI Update bis 2027 (so lange es auch Android Updates gibt)

Sicherheitsupdates bis 2028

Damit kann man die Galaxy A54 auf jeden Fall 5 Jahre sicher nutzen und bekommt auch bis 2027 die bis dahin verfügbaren Android Versionen. Neue Funktionen werden daher auch zu einem großen Teil auf den A54 Modelle umgesetzt.

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

