WhatsApp wiederholt beendet – das kann man bei der Fehlermeldung tun – WhatsApp ist an sich eine recht stabile App und weist relativ wenig Fehler auf. Dennoch kommt es ab und an auch zu Schwierigkeiten mit dem Dienst und das zeigt sich das meistens darin, dass die App abstürzt und eine Fehlermeldung kommt. Teilweise bekommen Nutzer dann den Hinweis „WhatsApp wurde leider beendet“ – in einigen Fällen ist auch von “WhatsApp wird wiederholt beendet” die Rede.

So schreibt ein Nutzer bei Gute Frage:

Hallo erst mal. Ich habe seit 2 Jahren ein Samsung Galaxy J3 und fast nie Probleme damit gehabt. Manchmal kam die Fehlermeldung ,,WhatsApp wird wiederholt beendet”, aber das ging nach einigen Stunden von allein wieder weg oder ich musste nur den Cache leeren, um die App wieder zum Laufen zu bringen. Jetzt bekam ich diese Meldung aber bei WhatsApp und den Cache zu leeren brachte nichts. Ich habe alle neuen Updates, genug Speicherplatz und auch keinen Virus oder so etwas, das die App behindern könnte.

Generell sind beiden Meldungen auf die gleiche Ursache zurückzuführen – in dem einen Fall gab es nur einmal einen Crash, in dem anderen Fall wurde die App immer wieder beendet so dass Android einen Fehlerbericht an die Entwickler senden will um eventuell die Probleme auf Seite des Betriebssystem zu beheben.

WhatsApp wiederholt beendet

WhatsApp wiederholt beendet – das kann man bei der Fehlermeldung tun

Sollte die Fehlermeldung häufiger auftreten oder sich Apps gar nicht mehr starten lassen, weil sofort dieser Fehler kommt, kann man selbst aktiv werden und verschieden Schritte durchführen, um die Apps wieder korrekt laufen zu lassen.

Zwischenspeicher löschen. Das funktioniert in der Regel über Einstellungen > Anwendungen/Apps > Heruntergeladen > Einstellungen und dort findet man direkt oder unter Speicherplatz den “Cache leeren”-Button. Das sollte man direkt bei der App machen, die Probleme macht und prüfen, ob dann der Fehler noch auftritt Handy komplett neu starten – das Handy mit einem normalen Reset neu starten und dabei alle System neu laden. In der Regel funktioniert dieser Hard-Reset bei ausgeschalteten Android Geräten mit der Kombination Power und Lautstärke leiser. Man kann auch den abgesicherten Modus probieren um sicherzustellen, dass keine geladenen Apps Probleme machen Sollte das nicht geholfen haben, kann man unter Einstellungen > Anwendungen/Apps > Heruntergeladen > Einstellungen auch die App-Daten löschen. Damit wird die App komplett in den Werkzustand zurück versetzt – alle persönlichen Daten gehen damit aber auch verloren App neu installieren – die App komplett aus dem System löschen und neu aus dem Appstore laden und installieren. Damit bekommt man auch automatisch die neuste Version der App. Aber natürlich gehen auch damit alle Daten verloren.

Wichtig: Gerade bei älteren Handys kann es sein, dass die neusten Versionen von WhatsApp nicht mehr korrekt ausgeführt werden, weil die Systemanforderungen mittlerweile zu hoch sind. In solchen Fällen hat man als Nutzer kaum eine Wahl außer auf die App zu verzichten oder auf ein neues Handy zu setzen.

Weitere Links rund um WhatsApp