Vodafone Nutzer aufgepasst: RCS Nachrichten werden umgestellt – Vodafone hatte bereits Anfang des Jahres angekündigt, zukünftig auf Messages by Google zu setzen um RCS Nachrichten zustellen zu können. Im März soll in Deutschland nun die Umstellung erfolgen und ab April werden RCS Nachrichten dann per Google zugestellt. Im Zuge dieser Umstellung muss unter Umständen einiges angepasst werden, daher liefern Hersteller wie Samsung ein Software-Update aus. Man sollte also als Vodafone Kunde prüfen, ob ein Update zur Verfügung steht.

Samsung schreibt beispielsweise zur Umstellung:

Der RCS-Service von Vodafone wird im März 2023 eingestellt und ab April 2023 auf den Google RCS-Service umgestellt.

Um den RCS-Service weiterhin nutzen zu können, ist eine Software-Aktualisierung erforderlich.

Während der Umstellungsphase oder bevor die Software-Aktualisierung auf dem Smartphone für den RCS-Serverwechsel durchgeführt wurde, werden einige RCS-Dienste eventuell nicht ordnungsgemäß funktionieren.

Bitte überprüfe und aktualisiere die neueste Software-Version auf dem Smartphone, die ab April 2023 je nach Modell nach und nach verfügbar sein wird.

Dazu gibt das Unternehmen auch Hinweise wie genau die Umstellung der verschiedenen RCS Dienste erfolgen soll. bzw. was sich ändert.

Verfügbarkeit des RCS-Services während der Umstellungsphase

Dienst Nach Einstellung des Vodafone RCS-Services Nach Umstellung auf Google-Server 1:1 Chat Umstellung auf Textnachricht Nahtlose Umstellung mit bestehender Unterhaltung FT (File Transfer) Umstellung auf Multimedia-Nachricht Nahtlose Umstellung mit bestehender Unterhaltung Gruppen-Chat Nur Verlauf verfügbar (Gruppen Chat ist nicht verfügbar) Nur Verlauf verfügbar, ein neuer Gruppen-Chat muss erstellt werden

Wer als Vodafone Kunden in den kommenden Tagen also mit RCS und Messaging Probleme hat, sollte nach dem Update suchen und dann prüfen, ob dies die Probleme behebt. Unter Umständen muss man auch einige Tage waren und mit SMS und WhatsApp und Co. arbeiten, bis das Update für das eigene Modell zur Verfügung steht.